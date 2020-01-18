في الدرجة الثانية - الدوماني لـ في الجول: رحلت عن الزرقا بسبب ضعف إمكاناته

السبت، 18 يناير 2020 - 13:29

كتب : رضا السنباطي

الدوماني

قال عبد اللطيف الدوماني إنه رحل عن تدريب فريق الزرقا بسبب ضعف إمكانات النادي وبالتالي صعوبة بقائه في دوري الدرجة الثانية.

وصرح لاعب غزل المحلة والزمالك السابق لـFilGoal.com "قراري نهائي. الإمكانات ضعيفة مقارنة بمنافسينا، ومع إقرار هبوط 5 أندية لدوري الدرجة الثالثة الأمر صعب جدا".

وواصل "اللعب خارج أرضنا يصعب علينا الأمور أكثر وأكثر، ملعبنا يحتاج شهرا آخر ليكون جاهزا لاستضافة المباريات".

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وأضاف "تعادلت مع كوكاكولا ومنتخب السويس وخسرت من النجوم. تعاقدنا مع لاعب واحد هو عبد الرحمن محمد من مصر للتأمين وآخر انتدبه النادي قبل مجيئي هو ارنست من مركز شباب تلا".

وأتم المهاجم الأسبق البالغ عمره 47 عاما "كنا نأمل تدعيم الفريق بقوة في يناير أملا في البقاء، لكن الأمر مستحيل بسبب كثرة الإصابات أيضا".

ويواجه الزرقا تحديا صعبا من أجل البقاء في الدوري في ظل تذيله للترتيب برصيد 4 نقاط.

ولم يفز النادي بأي مباراة في الموسم الحالي للدوري (مجموعة القاهرة) وخسر 7 مرات في 11 مباراة.

ويحل الزرقا ضيفا على المريخ يوم الإثنين في الجولة 12 في الدوري.

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