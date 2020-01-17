شالكه يفتتح الدور الثاني بحرمان مونشنجلادبخ من صدارة الدوري الألماني

الجمعة، 17 يناير 2020 - 23:47

كتب : زكي السعيد

شالكه - مونشنجلادبخ

فاز شالكه على ضيفه بوروسيا مونشنجلادبخ بهدفين دون رد على ملعب فيلتينز أرينا، بالجولة 18 من الدوري الألماني.

سوات سردار، ميكائيل جريجوريتش سجلا هدفي شالكه في شوط المباراة الثاني.

ليرفع الأزرق رصيده إلى 33 نقطة في المركز الرابع، ويتجمّد رصيد مونشنجلادبخ عند 35 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطتين عن لايبزج المتصدر، ليفوّت فرصة القفز مؤقتا إلى المركز الأول.

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ويعد هذا الفوز هو الأول لـ شالكه على نظيره مونشنجلادبخ بعد 6 مواجهات متتالية عجز خلالها عن تحقيق الانتصار، وتلقى خلالها 3 هزائم.

شالكه وبوصوله لـ 33 نقطة بعد 18 جولة، يكون قد عادل إجمالي ما حصده طوال الموسم الماضي الذي أنهاه الفريق في المركز 14.

مونشنجلادبخ دخل المباراة بقوة وحاول مباغتة الضيوف في الدقيقة الخامسة بتسديدة الفرنسي ألساني بليا، لكن ماركوس شوبرت حارس مرمى شالكه أبعدها إلى ركلة ركنية.

الرد الأزرق جاء عنيفا في الدقيقة السادسة بتسديدتين متتاليتين من مسافة قريبة بواسطة جريجوريتش، وسردار، لكن السويسري يان زومير تألق بشكل غير اعتيادي وحافظ على نظافة شباكه.

في الشوط الثاني اشتعلت المباراة بالدقيقة 48 عندما سدد ذو الأصول التركي سردار كرة رائعة عانقت شباك مونشنجلادبخ.

شالكه استغل صدمة ضيفه، فأضاف هدفا ثانيا في الدقيقة 59 بواسطة النمساوي جريجوريتش بعد تمريرة حاسمة من بينيتو رامان.

ليقفز شالكه إلى معمعة المقدمة، ويفقد مونشنجلادبخ فرصة ثمينة لمواصلة الضغط على المتصدر.

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