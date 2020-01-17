حازم إمام: صفقة بادجي قد تصنع أزمة لـ فايلر.. وهكذا تُحل

يرى حازم إمام أسطورة الزمالك والكرة المصرية السابق ومحلل قنوات أون سبورت إن تعاقد الأهلي مع السنغالي أليو بادجي قد يصنع أزمة لـ ريني فايلر مدرب المارد الأحمر.

وتعاقد الأهلي مع المهاجم السنغالي أليو بادجي قادما من رابيد فيينا النمساوي لمدة 4 سنوات ونصف. (طالع التفاصيل)

وتحدث حازم إمام عن الصفقة قائلا: "قائمة الأهلي توضح إن فايلر سيعتمد على بادجي بشكل أساسي".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "بالنظر لمباريات الأهلي ومن يشارك، فأننا سنجد إن أجايي يلعب في نفس المركز، أي أنه سيكون رقم 2 ومن بعده مروان محسن كرقم 3 ثم صلاح محسن كرقم 4. كل هؤلاء بدلاء".

وأشار "إذا استمر أزارو فأنك تتحدث هنا عن 4 لاعبين في مركز واحد لا يشاركون، وهذا بكل تأكيد سيصنع ضغط وأزمة لـ فايلر".

واستمر " يستوجب تخفيف الأمر عليه بتقليل هذا العدد. الأهلي يحتاج لرحيل لاعب أجنبي بكل تأكيد لقيد بادجي ومن هنا قد يكون الاختيار على أزارو".

وأردف "بينما من جانب الفنيات، فالمنطق يقول إن رحيل جيرالدو قائم".

وأوضح "جيرالدو لا يشارك بشكل أساسي ويوجد من يلعبون في مركزه. أزارو سبق وأن قدم أوراق اعتماده وله رصيد مع الأهلي، على عكس جيرالدو الذي ليس له بصمة واضحة حتى الآن".

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وشارك بادجي في مران الأهلي لأول مرة، بعدما انضم بشكل رسمي للمارد الأحمر.

صفقة أليو هي الثانية والأخيرة لـ الأهلي بعد التعاقد مع محمود عبد المنعم "كهربا".

ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب يوم الأحد في السابعة والنصف مساءً في الجولة الـ 14 من الدوري المصري.

ويحتل الأهلي صدارة الدوري المصري برصيد 33 نقطة من الانتصار في 11 مباراة متتالية في المسابقة المحلية.

وفي دوري أبطال إفريقيا، يحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 7 نقاط بفارق نقطتين عن النجم الساحلي الأول ويطارده الهلال السوداني الثالث بفارق نقطة.

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