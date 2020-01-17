قبل السوبر أمام الزمالك.. الترجي يدعم صفوفه بصفقة هجومية جديدة

الجمعة، 17 يناير 2020 - 22:07

كتب : FilGoal

محمد علي بن حمودة

أتم نادي الترجي التونسي إجراءات تعاقده مع المهاجم التونسي الشاب محمد علي بن حمودة لاعب نادي مستقبل سليمان التونسي.

وكشف محمد التواتي نائب رئيس نادي مستقبل سليمان في تصريحاته مع إذاعة شمس أف أم التونسية، إتمام صفقة انتقال محمد علي بن حمودة إلى الترجي بنجاح.

ووقع صاحب الـ 21 عاما على عقود انضمامه للترجي لمدة 4 سنوات ونصف.

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الشاب التونسي يعد من أبرز مهاجمين الدوري التونسي هذا الموسم، بتسجيله 6 أهداف بقميص مستقبل سليمان.

ويعد مهاجم الترجي الجديد هو ثاني أكثر من سجل في الدوري التونسي حتى الآن بـ 6 أهداف، خلف هداف الدوري أنتوني أوكبوتو مهاجم الاتحاد المنستيري صاحب الـ 8 أهداف.

صفقة بن حمودة تأتي كتعويض لرحيل أنيس البدري نجم الترجي إلى اتحاد جدة السعودي.

ومن المنتظر أن يواجه الزمالك نظيره الترجي التونسي في الـ 14 من شهر فبراير المقبل في السوبر الإفريقي في قطر.

مجلس إدارة الزمالك يرفض حتى اللحظة فكرة مواجهة الترجي في قطر، في انتظار قرار المجلس النهائي.

ويحتل الترجي صدارة ترتيب الدوري برصيد 28 نقطة بالتساوي مع الاتحاد المنستيري ولكن مع مباراتين مؤجلتين لبطل آخر نسختين من دوري أبطال إفريقيا.

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