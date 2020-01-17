رسميا - شبيبة القبائل يقيل الفرنسي فيرود

الجمعة، 17 يناير 2020 - 20:50

كتب : محمد عبد العظيم

أوبير فيلود

أقال شبيبة القبائل الجزائري مدربه الفرنسي أوبير فيلود من تدريب الفريق عقب الهزيمة أمام اتحاد العاصمة.

شبيبة القبائل سقط بهدف دون رد أمس الخميس أمام اتحاد العاصمة في الدوري الجزائري، لتكون المباراة الأخيرة لـ فيلود.

وأعلن النادي عن تولي الفرنسي جان يفيس تشاي كمدرب مؤقت للفريق، بمعاونة مراد كاروف.

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ولم يفز شبيبة القبائل في أيٍ من مبارياته الخمس الأخيرة بمختلف البطولات، إذ خسر وتعادل أمام الرجاء البيضاوي المغربي في الجولتين الثالثة والرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ومع الهزيمة أمام اتحاد العاصمة، تجمّد رصيد شبيبة القبائل عند 21 نقطة في المركز الخامس بالدوري المحلي.

وتنتظر شبيبة القبائل مباراة مصيرية أمام فيتا كلوب الكونغولي يوم 25 يناير المقبل في الجولة الخامسة من المسابقة القارية.

شبيبة القبائل يحتل المركز الثالث في المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط، خلف الترجي المتصدر بـ 10 نقاط، والرجاء الوصيف بـ 7 نقاط.

وقاد فيلود الفريق منذ مطلع الموسم الجاري في 20 مباراة، محققا 9 انتصارات فقط، و4 تعادلات، وتلقى 7 هزائم.

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