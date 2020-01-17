مؤتمر مورينيو: إريكسن لازال لاعبا لتوتنام وسيشارك معنا.. اسألوا إنتر ولا تسألوني

قال جوزيه مورينيو مدرب توتنام إن كريستيان إريكسن لازال لاعبا لفريقه ويشارك بقميصه، لذا لا داعي للتفاؤل بشأن رحيله إلى إنتر ميلان، كما أشار إلى الصحفيين بالتوجه لسؤال النادي الإيطالي أو وكيل اللاعب عن رحيله لأنهم الطرف الذي يتحدث "بثقة" حول الأمر.

وبدأ المدرب البرتغالي حديثه في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة واتفورد قائلا: "يجب أن تتوقع جماهير توتنام أن يشارك جيدسون فيرنانديز الوافد الجديد مع الفريق، هل سيبدأ أم لا؟ لا أعلم لكنه سيشارك، حينما تحصل على لاعبين في يناير فبطبيعة الحال هم من تحتاجهم بالضبط".

وواصل "نحن بحاجة إليه، لأننا خسرنا عددا من اللاعبين المهمين لمدة طويلة وبحاجة لمساهمته، إنه لاعب شاب وصل لتوه في بلد جديد نعم، لكن في نفس الوقت اختبر اللعب لناد كبير".

وأكمل "لعب مباريات كبيرة فعليا على سبيل المثال ضد بايرن ميونيخ وجالاتاسراي خارج ملعبه في دوري الأبطال وفي ربع نهائي الدوري الأوروبي، لذا هو اعتاد على مستوى كبير من الضغط والقوة والمسؤولية".

وأردف "يمكنه اللعب في أكثر من مركز سواء في وسط الملعب أو إن احتجناه كجناح أيمن، يمتلك أكثر من ميزة، يمكنني أن أطلق عليه إعارة استثنائية، لأنه لن يلعب لـ3 أشهر ويودعنا".

وواصل "إعارة لعام ونصف سيكون لديه وقت ليتطور، ومن يعلم إن لم يصبح أساسيا هنا لأعوام عديدة".

توتنام أعلن في وقت سابق عن ضم جيديسون فيرنانديز من بنفيكا على سبيل الإعارة لموسم ونصف مع إمكانية الشراء النهائي.

وتطرق المدرب البرتغالي للحديث عن التقارير التي ربطت فريقه بضم مهاجم قائلا: "يورنتي وبيونتيك وزي لويس هم 3 أسماء من 30 اسما، توجد الكثير من الأسماء التي ستنضم إلينا وبعضهم من خلال وسطاء أو وكلاء أو أشخاص ترغب في وضع أسماء لاعبين بعينها في السوق، هل نحتاج لمهاجم؟ نعم إن كان ممكنا نعم، لكن يجب أن يكون موقفا إيجابيا لنا لذا في اللحظة الحالية، كل ما لدينا من لاعبين هجوميين مثل سون ولوكاس ولو سيلسو ولاميلا وديلي ألي جيدين للغاية".

وواصل "بالطبع جيدين لكننا نفتقر للمهاجم الصريح، لذا من الممكن حينها أن تفعل كل شيء ممكن، ليس أمرا سهلا لكننا نحاول أن نضيف بعض اللاعبين للتشكيل".

واستطرد "من الممكن أن نلعب كل مباراة من أجل الفوز حتى بدون مهاجم، فعلنا ذلك ضد ليفربول ولعبنا للفوز وحاولنا، وأيضا ضد ميلدسبره وسنفعل ذلك يوم السبت".

توتنام يواجه واتفورد يوم السبت ضمن منافسات الجولة الـ23 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

المدرب البرتغالي رد في حدة على سؤال حول اقتراب إنتر ميلان بثقة من ضم كريستيان إريكسن قائلا: "عليك أن تسأل وكيل إريكسن أو إنتر ميلان حول ذلك الأمر لأنهم يعلمون أكثر مني، إن كانوا واثقين فهم كذلك لأنهم مستعدين لتقديم عرضا لنا وهو أمر لم يحدث بعد، حينما أرى الناس تتحدث بشكل معين خاصة من لديهم مسؤولية تجاه اللاعبين، أتفاجئ قليلا، هذا ما يمكنني قوله".

وواصل "الأمر ليس كذلك، اعتقد أن إريكسن يحاول تقديم أفضل ما لديه، وأعتقد أن ما يحدث أمرا طبيعيا حتى يوم 31 يناير ألا يكون في كامل تركيزه، أعتقد أنها عواقب طبيعية لمثل هذه المواقف".

وتابع "إن كنت لاعبا وأقرأ كل يوم خبرا عني بنفس التفاؤل الذي تكتب به هذه الأخبار، سيكون من الطبيعي ألا يعرف اللاعب بشكل جيد ما يحدث فعلا، لكنني لازلت لا أفهم هذا التفاؤل، لأنه حاليا لمباريات قليلة الناس تتحدث عن رحيل إريكسن".

وأضاف "إريكسن لعب المباراة الماضية مع النادي والموقف لم يتغير وسيلعب يوم السبت كذلك".

وكانت تقارير صحفية عديدة قد ربطت إنتر ميلان بضم إريكسن من توتنام، والنادي اللندني حدد سعر 20 مليون يورو للتخلي عن خدماته، في حين أن نظيره الإيطالي يحاول تقليل المبلغ وربما عقد صفقة تبادلية.

وواصل المدرب البرتغالي حدثه قائلا: "لوكاس مورا يعلب بطريقة رائعة ويعمل بشكل لا يصدق، إنه يلعب كل دقيقة، في المباراة الماضية نجحت في منحه 30 دقيقة للراحة، لأنه حاليا أعتقد أنه جيد جدا".

وتابع "هل يلعب سون مهاجما؟ نعم".

وأتم "هل يشعر تانجاي ندومبيلي بالإحباط؟ عليك أن تسأله هو، هل أنا محبط أم هو، لا أعلم عليك أن تتوجه إليه بهذا السؤال".

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