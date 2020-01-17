رسميا - علي غزال يزامل عمرو وردة في لاريسا

الجمعة، 17 يناير 2020 - 15:25

كتب : FilGoal

علي غزال

أعلن نادي لاريسا رسميا عن ضم علي غزال لاعب وسط منتخب مصر بعقد يمتد لعام ونصف العام بعد اجتياز اللاعب للفحوص الطبية.

علي غزال

النادي : فييرينسي

لاريسا

ويزامل غزال بعد انضمامه إلى لاريسا، عمرو وردة الذي يلعب للنادي اليوناني معارا من فريقه باوك سالونيكا.

ولم يلعب صاحب الـ27 عاما لأي فريق منذ صيف 2019 بعد نهاية عقده مع فريقه البرتغالي فيرينسي.

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ولعب غزال خلال الموسم الماضي في 12 مباراة مع فريقه البرتغالي في كل المسابقات.

ويستعد فريق لاريسا لمواجهة آيك أثينا في الجولة الـ19 من الدوري اليوناني يوم الأحد.

ويحتل لاريسا المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري برصيد 23 نقطة بفارق 21 نقطة عن أولمبياكوس المتصدر و8 نقاط عن آيك خصمه في المواجهة المقبلة في الدوري.

ولعب غزال 11 مباراة دولية مع منتخب مصر، آخرها كان ضد الكونغو الديموقراطية في دور المجموعات من كأس الأمم الإفريقية 2019 التي أقيمت في القاهرة، ولعب كبديل.

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