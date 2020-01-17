مؤتمر سولشاير: ماجواير قائد الفريق الجديد.. وأتمنى أن أرى هجومنا يرعب مدافعي أنفيلد

قال أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد إن هاري ماجواير قد أصبح قائد الفريق في إشارة كبيرة إلى اقتراب موعد رحيل آشلي يونج إلى إنتر ميلان، كما قال إن هناك شكوك تحوم حول إمكانية ماركوس راشفورد من اللحاق بمواجهة ليفربول.

وصرح سولشاير في المؤتمر الصحفي يوم الجمعة قائلا: "لا يمكنني أن أخبركم الآن ما سيحدث، سنقوم ببعض الفحوصات والعلاج لراشفورد اليوم مثل يوم أمس ليتعافى".

وأضاف "لن أحبس أنفاسي وأنتظر في قلق، في رأيي لن يكون جاهزا لكن لنرى ما سيحدث، لدينا 48 ساعة متبقية لحسم الأمر".

وشارك راشفورد كبديل في إعادة مباراة ولفرهامبتون بكأس الاتحاد قبل أن تظهر عليه علامات التعب من إصابة لحقت به. وذلك خلال المباراة التي فاز بها مانشستر يونايتد بنتيجة 1-0 ليتأهل للدور التالي.

وتطرق المدرب النرويجي للحديث عن قائد فريقه الجديد قائلا: "هاري سيرتدي شارة قيادة الفريق وسيستمر في ارتدائها، لقد كان قائدا للمجموعة لم أتفاجئ من ذلك".

وواصل "انبهرت بقدراته في القيادة، لذا سيستمر كقائد للفريق".

وأكمل "انضم إلينا وكل شيء حوله يخبرنا أنه قائد، لقد كان جزء من المجموعة وقاد هؤلاء الشباب، كما كان يفعل آشلي، وديفيد دي خيا وماركوس، لذا هاري سيكون القائد".

وتابع "لكي أكون منصفا، يونج سيتم عامه الـ35 في الصيف، وإن حصل على عقد لعامين في أي مكان فأعتقد أن الأمر منوط به لخوض ذلك الأمر".

واستطرد "لقد خدم النادي بشكل جيد وارتدى شارة القيادة وفاز بالألقاب، لكن لدينا لاعبين قادمين".

تقارير صحفية عدة قالت يوم الخميس إن إنتر ميلان سيضم يونج بمبلغ 1.5 مليون يورو من مانشستر يونايتد خلال ساعات.

وتطرق سولشاير للحديث عن ثلاثي خط هجومه وكذلك مواجهة ليفربول قائلا: "قد نرى ماركوس راشفورد وأنطوني مارسيال ومايسون جرينوود يحاكون الثلاثي واين روني وكارلوس تيفيز وكريستيانو رونالدو".

وأضاف "إنهم متواجدون معنا بعقود طويلة الأمد ويمكننا أن نراهم يتطورون ليصبحوا ثلاثي هجومي جيد جدا".

وتابع "تواجدت مع رونالدو وتيفيز وروني، هذا ما أريده سواء كمدرب للفريق أو مشجعي الفريق، ترغب في رؤية الثلاثي يعبرون عن أنفسهم وعنا، أن يذهبوا إلى أنفيلد ويبثون الخوف في قلوب المدافعين، لدينا دانييل جيمس كذلك وتلك إضافة لهذا السبب أن متشوق كثيرا".

وأتم "ليفربول سجل أهدافا أكثر منا، ومن خلال الثلاثي الهجومي الخاص به، لذا لن أقول إن الثلاثي الخاص بنا أفضل منهم، لكن يوم الأحد ستكون مباراة مستقلة بذاتها".

مانشستر يونايتد يواجه ليفربول يوم الأحد ضمن منافسات الجولة الـ23 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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