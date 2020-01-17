سكاي: رابطة الدوري الإنجليزي تسمح للحكام بمراجعة شاشة VAR في حالة وحيدة

الجمعة، 17 يناير 2020 - 15:39

كتب : FilGoal

مايكل أوليفر

قررت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز السماح للحكام في المباريات باستخدام شاشة خارج حدود الملعب إن طلب حكم الفيديو منهم تغيير قرار بشأن البطاقة الحمراء. وذلك وفقا لتقرير نشرته شبكة "سكاي سبورتس".

وجاء ذلك القرار بعد الاجتماع الدوري للرابطة وتواجد خلاله حكام المباريات، ليقرر مجلس إدارة حكام مباريات المحترفين بالتعاون مع رابطة الدوري، خاصة وأن كلاهما قد نصح باستخدام الشاشات في وقت سابق في حالة وجود حوادث لم تتم رؤيتها بشكل جيد أو الشجارات خارج الملعب بعيدا عن نطاق الحكم.

وأوضحت صحيفة "تايمز" البريطانية أن التعديل الجديد يمنح لحكم الفيديو باستخدام منطقة مراجعة تقنية الفيديو حينما يرغب حكم الفيديو إما في تعديل بطاقة صفراء إلى حمراء أو العكس وتحويلها إلى صفراء.

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ولم تستخدم أي شاشات خارج الملعب في 220 مباراة من الدوري الإنجليزي تقريبا، لكن فقط مايكل أوليفر الحكم البريطاني استخدم شاشة خارج حدود الملعب في مباراة كريستال بالاس وديربي كاونتي في كأس الاتحاد الإنجليزي خلال الشهر الجاري.

وكانت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز قد قررت بإجماع تصويت الأندية في نوفمبر 2018 على استخدام تقنية حكم الفيديو، على أن يتم استخدامها بداية من الموسم الجاري 2019-2020 بعد تجريبها.

وتمت عملية اختبار تقنية الفيديو بشكل مكثف في مباريات الدوري الإنجليزي خلال موسم 2018-2019، كما راجعت الرابطة قرارات حكم الفيديو في مباريات كأس الرابطة وكأس الاتحاد الإنجليزي.

وبعد نجاح التجارب العديدة التي أجرتها رابطة الدوري، نشرت بيانا رسميا أكدت من خلاله بدء استخدام التقنية مع بداية موسم 2019-2020.

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