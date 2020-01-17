أخطر دوري في العالم - شيكا يعود و يسجل.. كهربا يتألق في جولة التعادلات

الجمعة، 17 يناير 2020 - 11:25

كتب : أمير عبد الحليم

أخطر دوري في العالم - الجولة الـ 13

5 تعادلات و4 ضربات جزاء في مباراة واحدة هي حصيلة الجولة الـ 13 من الدوري المصري.

عودة محمود عبد الرازق شيكابالا للتسجيل وتألق محمود عبد المنعم كهربا مع الأهلي.

أهلا بكم في حلقة جديدة من أخطر دوري في العالم.

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أمير عبد الحليم يصحبكم في رحلة مع ما أبرز ما جاء في الجولة 13 للدوري المصري، والتي شهدت إثارة رغم التعادلات العديدة.

شاهد الحلقة..

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