أخطر دوري في العالم - شيكا يعود و يسجل.. كهربا يتألق في جولة التعادلات

5 تعادلات و4 ضربات جزاء في مباراة واحدة هي حصيلة الجولة الـ 13 من الدوري المصري.

عودة محمود عبد الرازق شيكابالا للتسجيل وتألق محمود عبد المنعم كهربا مع الأهلي.

أهلا بكم في حلقة جديدة من أخطر دوري في العالم.

أمير عبد الحليم يصحبكم في رحلة مع ما أبرز ما جاء في الجولة 13 للدوري المصري، والتي شهدت إثارة رغم التعادلات العديدة.

شاهد الحلقة..

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