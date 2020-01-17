رونالدينيو: ميسي لم يحتج أي شيء مني.. وريكارد أفضل من عملت معه

يرى النجم البرازيلي رونالدينيو لاعب برشلونة السابق أن ليونيل ميسي لم يحتج لأي شيء منه من أجل أن يصبح الأفضل في العالم.

ليونيل ميسي النادي : برشلونة برشلونة

رونالدينيو قال لمجلة "بانينكا": "عندما وصلت لبرشلونة الجميع كان يتحدث عن طفل في النادي، ثم أصبحنا أصدقاء وبدأنا اللعب سويا وحققنا تقدما جيدا".

وتابع "لقد وصل ليكون مختلفا عن الآخرين، وتحدثنا مع فرانك ريكارد –المدير الفني لبرشلونة حينها- من أجل أن يتدرب معنا، ثم سارت الأمور بشكل سريع".

وأردف "لقد كنت محظوظا بشكل كافي ليكون أول أهدافه من تمريرتي".

ميسي سجل أول أهدافه مع برشلونة في شباك ألباسيتي موسم 2004-2005 في الدوري الإسباني جاء من صناعة البرازيلي.

وأضاف "مع مرور الوقت من الرائع أن ترى شخصا قريبا منك ومن ثم يغزو العالم، كنا قريبين للغاية وتعلمنا الكثير، علمني اللغة الإسبانية وعلمته البرتغالية، لكن في كرة القدم كنا نفهم بعضنا البعض بشكل ممتاز".

وواصل "كنت أشعر بالدهشة لما يملكه من هدوء، وهو ما أحبه في ميسي، لم يدخل في أي مشكلة، دائما مع عائلته وهم الأقرب له".

وأكمل "ميسي لديه كل شيء، لم يحتج أي شيء مني".

وعن وقته في برشلونة "منذ المباراة الأولى، كان الأمر مرتبط بالسعادة، وهناك العديد من الذكريات".

وأردف "عندما أتيت انتظرني العديد من المشجعين في الملعب".

وتطرق للحديث عن المدير الفني الهولندي فرانك ريكارد "كان مدربا رائعا وهادئا وأفضل من عملت معه".

وتابع "كان يعرف كل شيء لأنه لعب في أعلى مستوى، وهو ما سهّل الأمور علينا، كل ما طلبه منا سبق له أن خاضه، لذلك كان كلامه معنا سهلا للغاية وبطريقة مباشرة".

وأتم "أعطاني الكثير من الحرية لألعب بطريقتي، عندما لا نمتلك الكرة كان علينا واجبات، لكن عندما نمتلكها فلدينا الحرية الكاملة".

برشلونة مع ريكارد حقق 5 ألقاب منها لقب دوري أبطال أوروبا عام 2006.

video:1

اقرأ أيضا

بادجي: أتمنى تحقيق بطولة إفريقيا

صلاح يجيب.. يُحفز كلوب لاعبي ليفربول

"كيف يفكر الأهلي في ترك أزارو!"

سموحة: الأهلي طلب مهلة 48 ساعة للرد على عرضنا لضم صلاح محسن قبل 5 أيام

تعرف على مواعيد مباريات الأهلي حتى نهاية الدور الأول