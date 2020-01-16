تشاتشيتش: قدمنا مباراة جيدة.. وسنرى من يستطيع تلبية طموحاتنا

يرى الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لـ بيراميدز أنه التوفيق لم يحالف فريقه في الفوز على الاتحاد السكندري.

الاتحاد فرض التعادل بنتيجة 1-1 على بيراميدز على أرضية ملعب المكس في ختام مباريات الجولة الـ 13 من الدوري المصري.

الكرواتي قال لقناة أون سبورت "قدمنا مباراة جيدة للغاية، واجهنا فريق قوي وكنت أتمنى الفوز ولم يحالفنا التوفيق".

وتابع "سنعود للقاهرة استعدادا للمباراة المقبلة".

بيراميدز لديه مواجهة أمام مصر للمقاصة في الجولة الرابعة عشر من الدوري يوم الثلاثاء المقبل الموافق 21 يناير.

وأردف ردا على التغييرات الفنية في تشكيل الفريق "لابد أن ألعب عدد مباريات كبير من أجل التعرف بشكل أفضل على اللاعبين".

وأتم "لدينا طموح كبير، وسنرى من يستطيع تلبية طموحات الفريق".

وظل بيراميدز في المركز الخامس بعدما وصل للنقطة 20 في سلم الدوري المصري.

video:1

اقرأ أيضا

بادجي: أتمنى تحقيق بطولة إفريقيا

صلاح يجيب.. يُحفز كلوب لاعبي ليفربول

"كيف يفكر الأهلي في ترك أزارو!"

سموحة: الأهلي طلب مهلة 48 ساعة للرد على عرضنا لضم صلاح محسن قبل 5 أيام

تعرف على مواعيد مباريات الأهلي حتى نهاية الدور الأول