رغم تغريدة بيراميدز.. نور الدين يعلن دخول عبد الله السعيد لنادي الـ100

يبدو أن عبد الله السعيد سجل هدفه الـ100، لكنه لم يحظ بفرصة للاحتفال به بالشكل اللائق.

السبب خلف ذلك هو طريقة دخول الهدف، كرة ركنية لعبها السعيد في الدقيقة 14 من عمر مواجهة فريقه ضد الاتحاد السكندري، أخطأ عماد السيد حارس الاتحاد السكندري في تقديرها مع اشتراك من جون أنتوي زميل السعيد، بدا فيه أنه لمس الكرة برأسه.

ولكن، علم FilGoal.com أن إبراهيم نور الدين حكم المباراة قرر احتساب الهدف للسعيد، ليدخل لاعب الإسماعيلي والأهلي السابق نادي المائة في الدوري المصري أخيرا، رغم أن بيراميدز أعلن تسجيل الهدف بإسم أنتوي.

جوووووووووووووووووووووووول .. الهدف الأول لبيراميدز برأسية من جون انطوي 🔥⚽ بيراميدز 1 🆚 الاتحاد 0 #pyramidsfc pic.twitter.com/7x5NEsFF7z — Pyramids F.C. (@pyramidsfc) January 16, 2020

أهداف السعيد جاءت بواقع 36 مع الإسماعيلي، و50 هدفا مع الأهلي، و14 هدفا مع بيراميدز.

ويسبق عبد الله السعيد في نادي المائة 8 لاعبين وهم:

1- حسن الشاذلي 173 هدفا

2- حسام حسن 168 هدفا

3- السيد الضظوي 127 هدفا

4- مصطفى رياض 122 هدفا

5- محمود الخطيب 109 هدفا

6- أحمد الكاس 107 هدفا

7- محمد أبو تريكة 106 هدفا

8- جمال عبد الحميد 101 هدفا

اعتراض عماد السيد على هدف #بيراميدز الأول فى #الاتحاد برأيكم هل هناك خطأ فى هذه اللعبة؟ 🤔#الدوري_المصري pic.twitter.com/tXMa0pgwAA — WATCH iT! (@WatchiTMENA) January 16, 2020

أهداف السعيد الـ99 سجلهم كما يعلم الجميع بقمصان الإسماعيلي والأهلي وبيراميدز.

وبدأ السعيد مسيرته في الدوري المصري موسم 2003-2004 بينما سجل أول أهدافه في موسم 2005-2006.

ويلعب السعيد حاليا مع بيراميدز موسمه رقم 15 في الدوري المصري.

1 0 0 GOALS ⚽️☝🏼 pic.twitter.com/hfWUcAmh09 — Abdalla El Said (@elsaid) January 16, 2020

وإليكم عدد الأهداف التي سجلها عبد الله السعيد في كل موسم حتى الآن:

2005-2006 .. 4 أهداف

2006-2007 .. 7 أهداف

2007-2008 .. 5 أهداف

2008-2009 .. 9 أهداف

2009-2010 .. 3 أهداف

2010-2011 .. 8 أهداف

2011-2012 .. 4 أهداف

2012-2013 .. لم يسجل

2013-2014 .. 9 أهداف

2014-2015 .. 6 أهداف

2015-2016 .. 11 هدفا

2016-2017 .. 10 أهداف

2017-2018 .. 10 أهداف

2018-2019 .. 4 أهداف

2019-2020 .. 10 أهداف

وأكثر الفرق التي استقبلت أهدافا من عبد الله السعيد هما طلائع الجيش وسموحة وهز السعيد شباكهما 10 مرات لكل منهما.

ويأتي في المركز الثاني النادي المصري واستقبل من عبد الله السعيد 7 أهداف.

واستطاع السعيد التسجيل في شباك 27 فريقا في الدوري المصري وهم:

طلائع الجيش – إنبي – حرس الحدود – الاتحاد السكندري – المقاولون العرب – المصري – بتروجت – الزمالك – سموحة – غزل المحلة – الأهلي – المقاصة – الإنتاج الحربي – الشرطة – الجونة – أسمنت السويس – الإسماعيلي – بترول أسيوط – الترسانة – الأوليمبي – أسوان - الأسيوطي - الرجاء - النصر للتعدين - دمنهور – طنطا – وادي دجلة.

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