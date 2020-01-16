موندو ديبورتيفو: هافرتز سيكون صفقة ليفربول القياسية

الخميس، 16 يناير 2020 - 20:44

كتب : FilGoal

كاي هافرتز - باير ليفركوزن

قالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية إن ليفربول الإنجليزي أصبح أقرب لضم كاي هافرتز من صفوف باير ليفركوزن الألماني في صفقة قياسية.

الصحفية الإسبانية أضافت أن ليفربول تفوق على برشلونة الإسباني وبايرن ميونيخ الألماني في صراع ضم اللاعب.

وسيكلف اللاعب خزائن ليفربول 107 مليون جنيه إسترليني ليصبح أغلى صفقة في تاريخ الريدز.

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اللاعب البالغ 20 عاما يواصل جذب الأنظار منذ أن صُعد للفريق الأول لـ ليفركوزن عام 2017.

وتابع التقرير أن ليفربول على تواصل مع الفريق الألماني من أجل ضم اللاعب المحتمل في الصيف المقبل.

صانع ألعاب ليفركوزن سجل 3 وصنع هدفا في 21 مباراة الموسم الجاري بالدوري الألماني.

أجمالا سجل هافرتز 31 هدفا وصنع 23 في 126 بقميص فريقه منذ أن خاض المباراة الأولى بعمر الـ 17.

ويعد الهولندي فيرجيل فان دايك أغلى لاعب في تاريخ الريدز مقابل 75 مليون جنيه إسترليني.

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