الاستقافة متواصلة.. ميلان يعبر سبال بثلاثية في كأس إيطاليا

تأهل ميلان إلى ربع نهائي كأس إيطاليا بعد الفوز على سبال بثلاثية دون مقابل بملعب سان سيرو.

الروسونيري ضمّن مواجهة تورينو في ربع النهائي في ثالث المباريات التي حُسمت هويتها.

ستيفانو بيولي المدير الفني لميلان أشرك أنطونيو دوناروما الشقيق الأكبر لجانلويجي الغائب بسبب الإصابة.

كما شارك الدنماركي سيمون كاير لأول مرة بقميص ميلان عقب أيام من انضمامه الرسمي على سبيل الإعارة.

وتواجد في خط الهجوم كل من شيشتوف بيونتيك وأنتي ريبيتش وظل رافائيل لياو وزلاتان إبراهيموفيتش على مقاعد البدلاء.

20 دقيقة كانت كافية لتسجيل هدف التقدم لميلان، بيونتيك عاد للتسجيل من جديد وأطلق رصاصته عقب التسجيل في ظل التقارير التي تقربه من الرحيل.

بينية أرضية من الجزائري إسماعيل بن ناصر استغلها البولندي وانفرد وسدد كرة أرضية على يسار الحارس من داخل منطقة الجزاء.

وقبل دقيقة واحدة من نهاية الشوط الأول سجل الإسباني سامو كاستييخو هدفه الأول الموسم الجاري مع ميلان بتسديدة على طريقة "R2" في الزاوية اليمنى للحارس.

وفي الشوط الثاني شارك الإسباني سوزو بدلا من كاستييخو في الدقيقة 63.

وبعد دقائق ومن هجمة عنترية للظهير الأيسر الإسباني ثيو هيرنانديز سجل هدف ميلان الثالث بتسديدة قوية على يمين الحارس أرضية زاحفة.

وقبل ربع ساعة من نهاية اللقاء شارك لوكاس باكيتا بديلا لجياكومو بونافينتورا.

البرازيلي تسبب في ركلة جزاء لصالح الضيوف ولكن بعد مطالعة تقنية الفيديو تبيّن للحكم عدم تعمده للمس الكرة بيده ليتم إلغاء القرار.

أنطونيو دوناروما شارك للمرة الثالثة بقميص ميلان وخرج في جميع المباريات بشباك نظيفة.

شارك أمام إنتر في كأس إيطاليا 2017-18، ثم أمام لودوجريتس البلغاري في دور الـ 32 من الدوري الأوروبي لنفس الموسم.

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وكان فيورنتينا تأهل على حساب أتالانتا بعد الفوز بنتيجة 2-1.

الوافد الجديد باتريك كوتروني سجل هدف التقدم للفيولا وعدّل جوسيب أليسيتش النتيجة لنيراتزوري بيرجامو.

وقبل 5 دقائق من نهاية اللقاء سجل بول ليروا هدف الفوز للبنفسجي ليضرب مواجهة قوية أمام إنتر في ربع النهائي، فيما سيلتقي لاتسيو مع نابولي بنفس المرحلة.

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