كرة سلة - الأهلي يحول تأخره ويهزم الزمالك بدوري السوبر بعد شوط إضافي

حول رجال الأهلي لكرة السلة تأخره أمام الزمالك إلى فوز بفارق 10 نقاط ضمن مباريات الجولة التاسعة من دوري سوبر السلة بعد اللجوء لشوط إضافي.

بدأ الزمالك المباراة التي أقيمت على ملعبه بقوة ونجح في إنهاء الفترة الثانية والشوط الأول متقدما بفارق 14 نقطة بنتيجة 44-30.

ولكن نجح الأهلي في العودة مجددا في اللقاء وخاصة في الفترة الرابعة التي أنهت الوقت الأصلي من المباراة بنتيجة 79-79.

وبعد اللجوء لشوط إضافي مدته 5 دقائق نجح الأهلي في حسمه والفوز بالمباراة بنتيجة 93-83.

ورفع الأهلي رصيده بذلك إلى 16 نقطة في الصدارة مؤقتا قبل مواجهة الاتحاد لسبورتنج غدا الخميس، والجزيرة أمام سموحة.

وكان لقاء الذهاب بين الفريقين قد انتهى بفوز الأهلي على ملعبه بنتيجة 82-68.

وبذلك أصبح رصيد الزمالك 12 نقطة في المركز السادس بعدما تلقى الهزيمة الخامسة على التوالي.

ويعتبر دور المجموعات ترتيبي بين الثمانية فرق قبل أن يتم اللجوء إلى الأدوار الإقصائية إذ يواجه الأول صاحب المركز الثامن وهكذا حتى يواجه الرابع صاحب المركز الخامس.

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