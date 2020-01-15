الإسماعيلى: همام طارق لم يطلب الرحيل.. وحددنا موعد عودته

قال صبرى المنياوى مدير الكره بالنادي الإسماعيلى أنه لا توجد أزمه مع العراقى هُمام طارق وحدد موعد عودته.

وواصل "هُمام لاعب محترم ويعرف معنى الاحتراف الحقيقى ولم يثير أى مشاكل ولم يطلب الرحيل بعيدا عن الفريق".

وتابع "يقضي حاليا إجازة بسبب إرهاق كل عضلات جسمه طبقا لتقرير الجهاز الطبى للفريق وسوف يعود غدا من إجازته".

وتابع "هُمام سيتواجد يوم الجمعه فى تدريب المستبعدين عن لقاء سموحة".

وأتم "سيتواجد هُمام فى التشكيل اعتبارا من مواجهة فريق الاتحاد السكندرى فى عودة ربع نهائي البطولة العربية".

العراقي البالغ 23 عاما شارك في 16 مباراة مع الإسماعيلي في جميع المسابقات وسجل هدفين.

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