نادر شوقي: من يهدر يستقبل الأهداف.. أبو جبل نجم المباراة

أبدى نادر شوقي رئيس الشركة المسؤولة عن إدارة فريق كرة القدم بنادي الجونة رضاه عن أداء اللاعبين رغم الخسارة أمام الزمالك بهدفين دون، مساء الأربعاء، في الجولة 13 من بطولة الدوري.

وصرح شوقي عبر إذاعة الشباب والرياضة "الخسارة واردة في كرة القدم، من يهدر الفرص يستقبل، قدمنا مباراة كبيرة لدرجة أن الزمالك لجأ لإضاعة الوقت في بعض الأحيان".

وأضاف "حارس مرمى الزمالك محمد أبو جبل نجم المباراة، أداؤه 10/10".

وأشار نادر شوقي "لا داع للقلق، لم يمر منتصف الموسم ومشوار الدوري لا يزال طويلا".

وبشأن عدم الاستعانة برضا شحاتة وتعيين البرتغالي بيدرو بارني، رد مسؤول الجونة "الاستعانة بمدرب أجنبي سعيا للعمل من أجل المستقبل، وكنت حريصا على تواجد رضا قبل اختيار أي مدرب أجنبي".

وأتم تصريحاته "أرى أننا لا نحتاج صفقات جديدة في يناير، لدينا تشكيلة مميزة من اللاعبين، من الممكن التدعيم في مركز واحد فقط".

واصل الزمالك انتفاضته المحلية، وحقق الفوز الثالث على التوالي، هذه المرة على حساب الجونة في الجولة 13 من الدوري بهدفين دون رد.

الزمالك ثأر من الفريق الذي تسبب بشكل كبير في عدم حصول الفريق على الدوري في الموسم الماضي بعدما تعادل معه 2-2 قبل جولتين من نهاية المسابقة على نفس الملعب الذي حسم فيه محمود عبد الرازق "شيكابالا" ومحمد أوناجم الانتصار الأبيض خارج الديار.

الزمالك حصد نقطته الـ24 وحافظ على مركزه الثالث، على بعد 5 نقاط ومباراة أقل من الثالث المقاولون العرب، و6 نقاط ومباراتين أكثر من الأهلي متصدر البطولة، بينما بقى الجونة في المركز الـ12 بـ12 نقطة.

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