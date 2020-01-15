الرابع في الدوري.. الشحات يهدر ركلة جزاء ويتابعها في شباك طنطا

سجل حسين الشحات جناح الأهلي هدفه الرابع في الدوري هذا الموسم، بعدما أحرز هدف تقدم الأحمر ضد طنطا في الجولة 13 من البطولة.

الأهلي حصل على ركلة جزاء إثر عرقلة محمد الشاذلي مدافع طنطا لأحمد الشيخ جناح الأهلي في الدقيقة 10 من عمر المواجهة.

ورغم وجود الخيار الأول لتسديد ركلات الجزاء علي معلول على أرض الملعب، انبرى الشحات لتسديد الكرة.

وسدد الشحات لكن علي فرج تصدى للكرة الأرضية الملعوبة على يساره، ولكن الكرة ارتدت للاعب العين الإماراتي السابق ليسجلها في المرمى.

ويعد هذا هدف الشحات السادس مع الأهلي هذا الموسم، بعد انتقاله له في يناير الماضي.

وإجمالا، يعد هذا هدف الشحات الـ12 بالقميص الأحمر.

اقرأ أيضا

يوم ثأر الزمالك من الجونة

تغيير موعد أمم إفريقيا 2021

النجم يخسر كلاسيكو تونس أمام الترجي

فيديو في الجول - طبيب منتخب مصر يشرح أخطر إصابة تهدد اللاعبين

"برشلونة لم يكن محترما مع فالفيردي"