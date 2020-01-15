الرابع في الدوري.. الشحات يهدر ركلة جزاء ويتابعها في شباك طنطا

الأربعاء، 15 يناير 2020 - 19:56

كتب : FilGoal

حسين الشحات - الأهلي أمام طنطا

سجل حسين الشحات جناح الأهلي هدفه الرابع في الدوري هذا الموسم، بعدما أحرز هدف تقدم الأحمر ضد طنطا في الجولة 13 من البطولة.

الأهلي حصل على ركلة جزاء إثر عرقلة محمد الشاذلي مدافع طنطا لأحمد الشيخ جناح الأهلي في الدقيقة 10 من عمر المواجهة.

ورغم وجود الخيار الأول لتسديد ركلات الجزاء علي معلول على أرض الملعب، انبرى الشحات لتسديد الكرة.

أخبار متعلقة

بادجي القريب من الأهلي - سجل في مونديال الشباب.. صورة طائشة أغضبت الجماهير "في الطريق إلى الأهلي".. تقرير نمساوي يكشف راتب بادجي المنتظر تشكيل الأهلي - ياسر والشحات أساسيان أمام طنطا.. كهربا ومروان على دكة البدلاء

وسدد الشحات لكن علي فرج تصدى للكرة الأرضية الملعوبة على يساره، ولكن الكرة ارتدت للاعب العين الإماراتي السابق ليسجلها في المرمى.

ويعد هذا هدف الشحات السادس مع الأهلي هذا الموسم، بعد انتقاله له في يناير الماضي.

وإجمالا، يعد هذا هدف الشحات الـ12 بالقميص الأحمر.

اقرأ أيضا

يوم ثأر الزمالك من الجونة

تغيير موعد أمم إفريقيا 2021

النجم يخسر كلاسيكو تونس أمام الترجي

فيديو في الجول - طبيب منتخب مصر يشرح أخطر إصابة تهدد اللاعبين

"برشلونة لم يكن محترما مع فالفيردي"

الأهلي طنطا حسين الشحات في الدوري

نرشح لكم

أخر الأخبار

للمرة الثالثة في التاريخ.. الأهلي يحقق العلامة الكاملة بعد 11 انتصار متتالي في انطلاقة الدوري دقيقة | الدوري المصري
متعة أرجنتينية تقود يوفنتوس لاكتساح أودينيزي والتأهل لربع نهائي كأس إيطاليا 10 دقيقة | أوروبا
في الإعادة.. مانشستر يونايتد يتأهل لدور الـ32 من كأس الاتحاد الإنجليزي أمام وولفرهامبتون 14 دقيقة | أوروبا
في عيد ميلاده – الحضري يختار لـ في الجول أصعب خصم وأفضل صدة وأجمل هدف سكن شباكه 26 دقيقة | الدوري المصري
رسميا - أنيس البدري إلى اتحاد جدة السعودي 30 دقيقة | آسيا
عبد الحفيظ: غاضبون من مباراة بلاتينيوم.. الأهلي يمر بحالة تشبه ما حدث لـ ليفربول 38 دقيقة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 تعرف على تقييم صلاح أمام توتنام من الصحف الإنجليزية 2 سيناريوهات تأهل الأهلي – فرصة للحسم قبل زيارة السودان 3 بعد تحديد موعد قمة السوبر والدوري.. تعرف على كل مباريات الأهلي لنهاية الدور الأول 4 سسكا صوفيا يوضح لـ في الجول حقيقة اقتراب مهاجمه "الهداف" من الأهلي

قد ينال إعجابك