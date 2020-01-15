بلال: مروان محسن أفضل من مصطفى محمد في هذه الحالة

يعتقد أحمد بلال مهاجم منتخب مصر السابق أن مروان محسن مهاجم الأهلي أفضل من نظيره في الزمالك مصطفى محمد.

مصطفى محمد النادي : الزمالك مروان محسن النادي : الأهلي

وقال بلال في تصريحات لقناة MBC مصر: "مروان محسن أفضل من مصطفى محمد إذا كان كل منهما في قمة مستواه".

وأضاف "هذه وجهة نظري الشخصية، وإذا نظرت لأرقام الثنائي ستشعر بذلك".

وردا على انتقاداته الكثيرة لمهاجم الزمالك الشاب، أوضح "مصطفى محمد يملك إمكانيات جيدة، ويجيد تسجيل الأهداف برأسه".

🗣 أحمد بلال 💬 مروان محسن أفضل من مصطفى محمد إذا كان الثنائي في قمة مستواهما pic.twitter.com/N8L3IL6vOV — FilGoal (@FilGoal) January 15, 2020

مروان عاد للمشاركة في المباريات مع الأهلي مؤخرا وسجل 3 أهداف وصنع هدفين خلال 10 مباريات.

أما مصطفى محمد فأحرز 7 أهداف وصنع هدفا خلال 17 مباراة لعبها مع الزمالك هذا الموسم.

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