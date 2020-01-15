بلال: مروان محسن أفضل من مصطفى محمد في هذه الحالة

الأربعاء، 15 يناير 2020 - 12:53

كتب : FilGoal

أحمد بلال - مروان محسن - مصطفى محمد

يعتقد أحمد بلال مهاجم منتخب مصر السابق أن مروان محسن مهاجم الأهلي أفضل من نظيره في الزمالك مصطفى محمد.

مصطفى محمد

النادي : الزمالك

مروان محسن

النادي : الأهلي

وقال بلال في تصريحات لقناة MBC مصر: "مروان محسن أفضل من مصطفى محمد إذا كان كل منهما في قمة مستواه".

وأضاف "هذه وجهة نظري الشخصية، وإذا نظرت لأرقام الثنائي ستشعر بذلك".

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وردا على انتقاداته الكثيرة لمهاجم الزمالك الشاب، أوضح "مصطفى محمد يملك إمكانيات جيدة، ويجيد تسجيل الأهداف برأسه".

مروان عاد للمشاركة في المباريات مع الأهلي مؤخرا وسجل 3 أهداف وصنع هدفين خلال 10 مباريات.

أما مصطفى محمد فأحرز 7 أهداف وصنع هدفا خلال 17 مباراة لعبها مع الزمالك هذا الموسم.

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