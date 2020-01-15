اتحاد الكرة تعليقا على إقامة مباراتين بين الأهلي والزمالك خلال 5 أيام: ولماذا لا نصبح مثل أوروبا؟

يرى جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة الخماسية المسيرة للاتحاد المصري لكرة القدم أن إجراء مباريات قوية خلال مدة زمنية قصيرة أمر يجب أن تعتاده الأندية المصرية أسوة بالأوروبية.

ويلتقي قطبا الكرة المصرية، الأهلي والزمالك، في 20 فبراير بالإمارات في بطولة السوبر المصري، وبعد أربعة أيام يتجدد صدامهما في المباراة المؤجلة من الدور الأول للدوري.

وقال جمال محمد علي:"لابد أن نتعود في مصر على توالي مباريات القمة، لابد أن تنتقل إلينا هذه الثقافة الأوروبية، لما لها من إثارة وتشويق ومتعة وترقب الجماهير لنتائج المباراة تلو الأخرى".

وبشأن ضغط جدول الدوري، أشار عبر قناة القاهرة والناس "هذا الموسم استثنائي لتنضبط أجندة المباريات مستقبلا، بحيث يحصل اللاعبون على الاستشفاء اللازم، ويتسنى للأندية عمل معسكرات إعداد تتراوح من 8 إلى 12 أسبوعا".

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وحذر نائب رئيس اللجنة الخماسية "أي تأجيل سيكرر مشكلة الموسم الماضي، ويعرضنا لتلاحم المواسم مجددا".

ولفت في ختام تصريحاته "ضغط المباريات يتناسب مع قيد 30 لاعبا بقائمة كل ناد، والدفع بالناشئين، والاستفادة من كل اللاعبين المقيدين بالقوائم، وتدوير التشكيل الأساسي".

ومن جانبه، كشف محمد فضل عضو اللجنة الخماسية زيادة أرباح مباراة السوبر المصري التي يستضيفها ملعب محمد بن زايد في 20 فبراير المقبل.

وأوضح لاعب الأهلي والإسماعيلي السابق عبر قناة تايم سبورتس "وقعنا عقدا جيدا للغاية لمباراة السوبر، ورفعنا الجوائز المالية بقيمة أعلى كثيرا".

وأشار "إقامة المباراة يوم 20 فبراير أهم تسويقيا من يوم 19، وقمنا بالتنسيق مع كافة الجهات الجانب الإماراتي ممثلا في مجلس أبو ظبي الرياضي، وشركة برزنتيشن الراعية للاتحاد، وإدارة المسابقات باتحاد الكرة".

وتابع "هناك تسهيلات عديدة للفريقين، واتحاد الكرة لن يتحمل شيئا بشأن تنظيم المباراة، بل سيحقق عائدا ماليا كبيرا، نحاول دائما أن نرفع من قيمة منتج الكرة المصرية".

ولفت في ختام تصريحاته "قمنا بجولة تفتيش لثلاثة ملاعب في الإمارات وبعد مراجعة جدول الدوري هناك تم الاستقرار على اختيار ملعب محمد بن زايد لاستضافة لقاء الأهلي والزمالك في السوبر".

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