مواعيد مباريات اليوم 15-1-2020 والقنوات الناقلة.. عودة الزمالك والأهلي ومباراة صعبة لـ يونايتد

ينتظرنا يوم أربعاء كروي ناري، يشهد مباراتين لـ الأهلي والزمالك.

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ويشهد الدوري المصري مباراتين لـ الأهلي والزمالك ضمن الجولة الـ13 من المسابقة.

ويلعب الزمالك ضد ضيفه الجونة الساعة الخامسة مساء في مباراة تذيعها قناتا أون سبورت وتايم سبورت.

ثم يلعب الأهلي ضد ضيفه طنطا الساعة السابعة ونصف مساء في مباراة منقولة على أون سبورت وتايم سبورت.

وفي كأس إنجلترا، يستضيف مانشستر يونايتد في مباراة صعبة ولفرهامبتون الساعة العاشرة إلا ربع مساء في مباراة تنقلها قناة beIN sports 2.

ويلعب ميلان ضد ضيفه سبال في كأس إيطاليا الساعة السادسة ونصف مساء، فيما يلعب يوفنتوس ضد ضيفه أودينيزي الساعة العاشرة إلا ربع مساء.

وتُقام قمة الدوري الفرنسي بين موناكو وضيفه باريس سان جيرمان الساعة العاشرة مساء على قناة beIN sports 6.

وفي السعودية، يلعب اتحاد جدة ضد أوليمبيك آسفي في ربع نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال الساعة السابعة وربع مساء في مباراة تنقلها قناة أبو ظبي سبورت 1.

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