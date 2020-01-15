تقارير: ميلان يفكر في جناح روما.. ومدافعه قريب من إيندهوفن

الأربعاء، 15 يناير 2020 - 01:14

كتب : FilGoal

زلانان إبراهيموفيتش يحتفل بهدف ميلان في كالياري

يواصل ميلان في سوق الانتقالات الشتوية الجاري ويسعى لحسم صفقة هجومية جديدة والتخلي عن أحد مدافعيه.

سينجيز أوندير

النادي : روما

ريكاردو رودريجيز

النادي : ميلان

ميلان

جانليوكا دي مارزيو الصحفي بشبكة "سكاي" الإيطالية قال أن ميلان مهتم بالحصول على خدمات الجناح التركي جنكيز أوندر من صفوف روما الإيطالي.

ويسعى الروسونيري لضم جناح من أجل فتح المجال أمام الإسباني سوزو للرحيل عن صوف النادي.

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وما قد يُعقد الصفقة وفقا لـ دي مارزيو هو إصابة الإيطالي نيكولو زانيولو بالرباط الصليبي وانتهاء موسمه.

ولم يحدد روما موقفه من الصفقة حتى الآن، والتي قد تكون تبادلية بين الفريقين خاصة في ظل وجود تقارير تشير إلى رغبة ذئاب العاصمة في الحصول على خدمات لاعب ميلان.

أوندر البالغ 22 عاما شارك الموسم الجاري في 12 مباراة وسجل هدفا وحيدا.

في المقابل يقترب الظهير الأيسر السويسري ريكاردو رودريجيز من الانتقال لصفوف إيندهوفن الهولندي على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء وفقا لشبكة "سكاي".

رودريجيز قلّت نسبة مشاركته مع الروسونيري الموسم عقب وصول ثيو هيرنانديز بعدما كان من أعمدة الفريق الرئيسية.

انتقال السويسري البالغ 27 عاما سيكلف النادي الهولندي 6 مليون يورو بعدما انضم لميلان في 2017 مقابل 15 مليون يورو قادما من فولفسبورج.

وشارك رودريجز في 5 مباريات فقط الموسم الجاري بالدوري الإيطالي.

ميلان في الميركاتو الشتوي ضم كل من زلاتان إبراهيموفيتش وسيمون كاير وأسمير بيجوفيتش.

في المقابل رحل عن الروسونيري كل من فابيو بوريني وماتيا كالدارا وبيبي رينا.

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