محمد شوقي: أكرم توفيق وأحمد ياسر ريان قادران على اللعب في الأهلي

يرى محمد شوقي المدرب المساعد لمنتخب مصر الأولمبي أن أكرم توفيق وأحمد ياسر ريان المعارين للجونة قادران على اللعب بشكل أساسي في فريقهما الأهلي.

وقال شوقي لقناة "أون سبورت": "فاجأني أكثر من لاعب خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية مثل رمضان صبحي وأكرم توفيق وأحمد فتوح، بالإضافة إلى عمار حمدي الذي كان يُطلب منه أدوارا مختلفة عن مركزه الأصلي".

وتابع "أكرم توفيق يستطيع اللعب أساسيا في الأهلي، والأمر متروك لما يطلبه منه المدير الفني".

واستدرك "تجربة انتقال أكرم توفيق وأحمد ياسر ريان للجونة كان مفيدة لهما، وأحمد ياسر ريان يستطيع أيضا اللعب في الأهلي".

وأشار شوقي إلى أن فوز منتخب مصر الأولمبي على غانا 3-2 في ثاني مبارياته في بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما منحه الثقة في قدرة الفراعنة على التأهل لأولمبياد طوكيو.

وأوضح "تأكدت من قدرتنا على التأهل لأولمبياد طوكيو بعد مباراة غانا، لأنني كنت أشعر بالقلق بعد المباراة الأولى".

وتوج منتخب مصر لأول مرة بكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما.

وتحدث شوقي عن الاستعداد للأولمبياد قائلا: "سنضم اللاعبين الجاهزين وسنفضلهم لو كان الفارق كبيرا مع الذين لا يشاركون بشكل أساسي مع فرقهم، ولذلك أطالب اللاعبين بالقتال من أجل المشاركة".

وأتم شوقي "رسالتي للاعبين هي بالتمرين الجيد قد لا يكون الفارق كبيرا مع المنتخبات الأخرى في الأولمبياد، في النهاية هذه كرة القدم ولو أدى اللاعبون الأدوار المضاعفة المطلوبة منهم سنحقق المطلوب".

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