عبد الغني: أنتوي الترشح في انتخابات اتحاد الكرة.. وسأحزن لو تنافس أبو ريدة وشوبير

الأربعاء، 15 يناير 2020 - 00:58

كتب : FilGoal

مجدي عبد الغني

كشف مجدي عبد الغني رئيس رابطة اللاعبين المحترفين، نيته الترشح في انتخابات الاتحاد المصري لكرة القدم المقبلة.

عبد الغني كان عضوا في مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السابق الذي استقال بعد توديع منافسات كأس الأمم الإفريقية 2019.

وأوضح عبد الغني خلال حلوله ضيفا على برنامج الماتش في قناة صدى البلد: "أنوي الترشح في انتخابات اتحاد الكرة المقبلة".

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لكنه شدد على عدم نيته التنافس على مقعد رئيس الاتحاد خصوصا لو ترشح هاني أبو ريدة: "ليس منطقيا أن أترشح لمنصب الرئيس في وجود أبو ريدة".

وعن رأيه في احتمال ترشح أحمد شوبير لمنصب رئيس الاتحاد: "لا أحبذ أن يتنافس شوبير وأبو ريدة على المنصب، لأني أحب وأقدّر الشخصين".

وعن الطرف الذي سيميل لدعمه لو حدثت هذه المنافسة، أجاب عبد الغني ضمنيًا بميله لـ أبو ريدة: "ليس منطقيا أن تكون صاحب قرار على المستوى القاري والدولي، وألا يكون لك قرار في بلدك".

ويشغل هاني أبو ريدة منصب عضو المجلس التنفيذي في الاتحاد الدولي لكرة القدم.

ومن المنتظَر أن تقام انتخابات الاتحاد المصري لكرة القدم في الصيف المقبل.

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