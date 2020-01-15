كأس الاتحاد الإنجليزي - توتنام يعبر إلى الدور الرابع.. وتحديد منافس ليفربول

الأربعاء، 15 يناير 2020 - 00:10

كتب : FilGoal

إيريك لاميلا - جيوفاني لو سيلسو - توتنام

تأهل توتنام هوتسبير إلى الدور الرابع لكأس الاتحاد الإنجليزي، بفوزه على ميدلسبره بهدفين مقابل هدف واحد في مباراة الإعادة.

وكانت المباراة الأولى بين الفريقين على ملعب ميدلسبره انتهت بالتعادل 1-1 يوم 5 يناير الماضي، ليفرض فريق القسم الثاني مباراة إعادة على رجال جوزيه مورينيو.

وسجل الأرجنتينيان جيوفاني لو سيلسو، وإيريك لاميلا هدفي توتنام في الشوط الأول، قبل أن يسجل جورج سافيلي هدف الضيوف الوحيد في وقتٍ متأخر من المباراة.

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ويلعب توتنام في الدور الرابع من البطولة أمام ساوثامبتون على ملعب سانت ميري يوم 25 يناير المقبل.

توتنام تقدّم في النتيجة سريعا منذ الدقيقة الثانية بواسطة لو سيلسو الذي سدد ببراعة من داخل منطقة الجزاء.

مواطنه لاميلا أضاف هدفا ثانيا جميلا في الدقيقة 15 بعد مراوغته عدة مدافعين للفريق المنافس.

توتنام فشل في قتل المباراة وقتما كان متسيدا لها، فسمح لفريق المدرب جوناثان وودجيت بالعودة للمباراة.

سافيلي سجل هدف تقليص الفارق في الدقيقة 83 لـ ميدلسبره، لكن فريق مورينيو حافظ على تقدمه حتى النهاية، ليعبر إلى الدور التالي.

وفي مباراة إعادة أخرى، فاز نيوكاسل يونايتد على ضيفه روتشديل بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

إوجان أوكونيل تقدم لـ نيوكاسل بالخطأ في مرماه في الدقيقة 17، قبل أن يضيف ماثيو لونجستاف الهدف الثاني في الدقيقة 20.

ميجيل ألميرون ابتعد بالنتيجة في الدقيقة 26، فيما أضاف جولينتون الرابع في الدقيقة 82.

فيما ودع روتشديل فريق القسم الثالث المنافسة بهدف شرفي في الدقيقة 86 من توقيع مايكل جوردان ويليامز.

ويلعب نيوكاسل في الدور الرابع أمام أوكسفورد يونايتد يوم 25 يناير المقبل على ملعب سانت جيمس بارك.

كما تأهل شروسبري تاون على حساب ضيفه بريستول بهدف آرون بييري قبل دقيقة واحدة على نهاية المواجهة.

ليتأهل شروسبري لمواجهة ليفربول في الدور المقبل يوم 26 يناير.

وتخطى كوفنتري سيتي نظيره بريستول روفرز بثلاثة أهداف دون رد.

ماكسيم بيامو، وجوش باسك، سجلا الأهداف في الدقائق: 4، و50، و56.

ويتواجه كوفنتري سيتي مع برمينجهام سيتي يوم 25 يناير في الدور المقبل.

كما تخطى ريدينج مضيفه بلاكبول بهدفين دون رد.

لوكاس بوي سجل أولا في الدقيقة 42، وأضاف جوردان أوبيتا الهدف الثاني في الدقيقة 82.

ويلعب ريدينج أمام الفائز من كارديف سيتي وكارليسل يونايتد.

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