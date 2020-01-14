الغندور يشرح مراحل تدريب الحكام على استعمال الـ VAR

شرح جمال الغندور رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، مراحل تدريب الحكام على استعمال تقنية الفيديو.

اللجنة المشرفة على إدارة اتحاد الكرة أعلن عن تنفيذ تقنية الفيديو بدءًا من الدور الثاني في الدوري المصري.

وصرّح الغندور عبر أون سبورت: "تدريب الحكام بدأ على يد خبير هولندي منذ الأحد الماضي".

وأضاف: "نقوم بعمل حالات محاكاة للحكام في 3 أوضاع مختلفة: كحكم ساحة، وكحكم تقنية فيديو، وكحكم مساعد لتقنية الفيديو".

وأكمل: "قسمنا الحكام 3 مجموعات وقمنا بمداورة بينهم، هذا الوقت هو الأصعب في تدريب الحكام".

وشدد: "من المهم للغاية فهم المقصود بتقنية الفيديو ومعرفة الوقت الصحيح للتدخل أو عدم التدخل، ويجب أن نلتزم بالبروتوكول العالمي للتقنية".

وأتم: "يوم الخميس سينتهي التدريب عن طريق المحاكاة وسننتقل إلى أرض الملعب وسنستعين بفريقين من اللاعبين لخلق حالات حقيقية".

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