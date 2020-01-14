فضل: تطبيق الـ VAR مخاطرة.. وتغيير تصميم قميص المنتخب

أوضح محمد فضل عضو اللجنة المشرفة على إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أن ضغط مدة تدريب الحكام على تقنية الفيديو يعد مخاطرة.

تدريب الحكام بدأ بالفعل منذ الأحد الماضي استعدادا لتطبيقها في الدور الثاني بالدوري المصري.

وصرّح فضل عبر تايم سبورتس: "تقنية الفيديو ستكون خطوة جيدة لكرة القدم المصرية. واحدة من مهام هذه اللجنة هي تطوير اللعبة في مصر، ونحن نعمل على ذلك".

وأضاف: "التقنية ستساعد الحكام، سيكون هناك عدالة وشفافية في القرارات، شاهدنا في مباراة برشلونة وأتليتكو مدريد تم إلغاء هدفين عن طريقها".

وأكمل: "من اليوم الأول لتولي اللجنة أعلنا تطبيق تقنية الفيديو مع بداية الدور الثاني. ومنذ أسبوعين حدثت مشاكل تحكيمية وجدل والجميع طالب بتطبيقها، لكن نحن امتلكنا رؤية من البداية".

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وواصل: "لست حزينا أن الجماهير لا تصدق ما نعد بتحقيقه، لكن تقنية الفيديو ستُطبق بداية من الدور الثاني".

وأكمل: "تطبيق تقنية الفيديو سيكون مخاطرة بسبب ضغط وقت تدريب الحكام، لكن نأمل أن تكون النتيجة 100%، الوقت مضغوط لكننا نطمح إلى الخروج بأفضل صورة".

وشدد: "تقنية الفيديو سترفع القيمة التسويقية للدوري المصري".

وأوضح فضل: "المباريات ستشهد وجود منسق فني، ومنسق إعلامي، إنها فكرة حسام الزناتي".

وكشف: "سنسافر للاتفاق على تصميم جديد لقمصان المنتخب المصري وعمل طلبية".

وأتم: "ستتواجد المنطقة الإعلامية المختلطة Mixed Zone بداية من المباراة المقبلة، لكن الأمر متوقف أيضا على الرعاة وسيكون ذلك دور المنسق الفني".

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