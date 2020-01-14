ناجي مازحا: هل يتوقف الهاني سليمان عن إضاعة الوقت؟ "مش متأكد"

أشاد أحمد ناجي بـ الهاني سليمان حارس مرمى سموحة، بعد توليه مهمة مدرب حراس المرمى في الجهاز الفني للفريق السكندري.

سموحة عيّن حمادة صدقي مدربا جديدا للفريق خلفا لـ حسام حسن، ليضم الجهاز الفني ناجي المدرب السابق لحراس مرمى منتخب مصر والأهلي.

وصرّح ناجي في حديثه لـ تايم سبورت: "كنت أفتقد التدريب والعمل اليومي بشكل كبير، لم ألتفت إلى أي جوانب مادية عند قبول المهمة في سموحة".

ويبدأ ناجي مهمته في تدريب الهاني سليمان الذي يقضي موسمه الأول في سموحة قادما من الاتحاد السكندري.

وسُئل ناجي عن "هل يتوقف الهاني سليمان عن إضاعة الوقت؟"، ليجيب ضاحكا: "مش متأكد أوي".

وأضاف ناجي في حديثه: "لقد حددت مباريات قام فيها بإهدار الوقت، واستقبلت شباكه هدفا في الوقت بدل الضائع لهذا الوقت المهدَر".

واستدرك مشيدا بحارسه: "إمكانياته تؤهله للانضمام إلى منتخب مصر، لقد سمعت اسمه عدة مرات من أيمن طاهر (مدرب حراس مرمى المنتخب)، وسنعمل على تطويره".

وتعد هذه المهمة هي الأولى لـ ناجي منذ رحيله عن منتخب مصر عقب كأس الأمم الإفريقية 2019.

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