ثاني الصفقات الشتوية.. سموحة يضم الأوغندي نسيبامبي

الثلاثاء، 14 يناير 2020 - 22:21

كتب : هاني العوضي

ديريك نسيبامبي

تعاقد نادي سموحة مع ديريك نسيبامبي المحترف الأوغندي ليدعم صفوف الفريق بثاني الصفقات خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وكان سموحة تعاقد مع نسيبامبي مطلع عام 2018 ليرحل بنهاية العام ذاته دون أن يظهر كثيرا مع الفريق السكندري.

وظل اللاعب الأوغندي البالغ من العمر 25 عاما دون نادي، إلى أن ضمه سموحة مرة أخرى في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

أخبار متعلقة

المقاولون يعلن عبر في الجول انتقال محمد طلعت لـ سموحة مهاجم الأهلي - رابيد فيينا لـ في الجول: نرحب ببيع أليو بادجي ولكننا نمتلك أكثر من عرض قائمة الجونة - غياب أحمد حمدي عن مواجهة الزمالك

وبذلك يصبح المهاجم نسيبامبي لاعب كمبالا سيتي الأسبق، ثاني صفقات سموحة بعدما تعاقد مع محمد طلعت مهاجم المقاولون العرب.

وتولى حمادة صدقي تدريب سموحة قبل أيام قليلة عقب رحيل حسام حسن من تدريب الفريق.

ويحتل سموحة المركز السابع بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 18 نقطة من 13 مباراة.

اقرأ أيضا:

وكيل بادجي يتحدث عن مفاوضات الأهلي مع لاعبه

هل تتأجل مباراة الزمالك ومازيمبي

قائمة الأهلي لمواجهة طنطا

تعرف على إصابات الغضروف

وجهة جديدة لـ محمد طلعت في الدوري المصري

سموحة الدوري المصري ديريك نسيبامبي

نرشح لكم

أخر الأخبار

الملعب التونسي: لم تحدث مفاوضات مع الأهلي لضم مبينزا.. اللاعب انتقل إلى بلجيكا 14 دقيقة | الدوري المصري
الغندور يشرح مراحل تدريب الحكام على استعمال الـ VAR 14 دقيقة | الدوري المصري
سكاي: صراع إيطالي إسباني لضم بول بوجبا 20 دقيقة | الدوري الإنجليزي
فضل: تطبيق الـ VAR مخاطرة.. وتغيير تصميم قميص المنتخب ساعة | الدوري المصري
تقرير: مانشستر يونايتد يقترب من ضم كوليبالي ساعة | الدوري الإنجليزي
ناجي مازحا: هل يتوقف الهاني سليمان عن إضاعة الوقت؟ "مش متأكد" ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 خبر في الجول - الأهلي يوافق على إعارة صالح جمعة 2 تعرف على تقييم صلاح أمام توتنام من الصحف الإنجليزية 3 صلاح يعلق على تتويج ماني وجائزة "أفضل اتحاد" 4 سيناريوهات تأهل الأهلي – فرصة للحسم قبل زيارة السودان

قد ينال إعجابك