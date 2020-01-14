ثاني الصفقات الشتوية.. سموحة يضم الأوغندي نسيبامبي

تعاقد نادي سموحة مع ديريك نسيبامبي المحترف الأوغندي ليدعم صفوف الفريق بثاني الصفقات خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وكان سموحة تعاقد مع نسيبامبي مطلع عام 2018 ليرحل بنهاية العام ذاته دون أن يظهر كثيرا مع الفريق السكندري.

وظل اللاعب الأوغندي البالغ من العمر 25 عاما دون نادي، إلى أن ضمه سموحة مرة أخرى في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وبذلك يصبح المهاجم نسيبامبي لاعب كمبالا سيتي الأسبق، ثاني صفقات سموحة بعدما تعاقد مع محمد طلعت مهاجم المقاولون العرب.

وتولى حمادة صدقي تدريب سموحة قبل أيام قليلة عقب رحيل حسام حسن من تدريب الفريق.

ويحتل سموحة المركز السابع بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 18 نقطة من 13 مباراة.

اقرأ أيضا:

وكيل بادجي يتحدث عن مفاوضات الأهلي مع لاعبه

هل تتأجل مباراة الزمالك ومازيمبي

قائمة الأهلي لمواجهة طنطا

تعرف على إصابات الغضروف

وجهة جديدة لـ محمد طلعت في الدوري المصري