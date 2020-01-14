مورينو: إقالة فالفيردي؟ بعدما حدث معي لا يفاجئني شيء في كرة القدم

الثلاثاء، 14 يناير 2020 - 22:10

كتب : زكي السعيد

روبيرت مورينو

علّق روبيرت مورينو المدير الفني لـ موناكو، على إقالة إرنستو فالفيردي من تدريب برشلونة.

فالفيردي رحل عن تدريب البلاوجرانا بعد عامين ونصف في مهمته، وعوّضه كيكي سيتيين مساء الإثنين.

وسُئل مورينو عن هذه الإقالة خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة فريقه أمام مونبلييه في الدوري الفرنسي، ليرد: "لم يعد يفاجئني شيء في عالم كرة القدم".

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وأضاف مبتسمًا: "أنا مثال على ذلك، لا شيء يفاجئني".

وألمح مورينو في حديثه إلى رحيله عن تدريب منتخب إسبانيا بعد قرار لويس إنريكي العودة لمهمته.

ويشرف مورينو على تدريب موناكو منذ ديسمبر الماضي، وقاده للتعادل 3-3 في مباراة مثيرة أمام باريس سان جيرمان قبل أيام.

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