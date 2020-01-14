يوفنتوس يعلن مدة غياب ديميرال

الثلاثاء، 14 يناير 2020 - 22:01

كتب : FilGoal

مريح ديميرال

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي مدة غياب مدافعه الإيطالي ميرح ديميرال بعد نجاح العملية الجراحية عقب الإصابة بالرباط الصليبي.

نادي يوفنتوس أعلن عبر موقعه نجاح العملية التي تم إجراءها في الركبة اليسرى.

ووفقا لبيان النادي فأن عودة اللاعب ستكون بين 6 إلى 7 أشهر.

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المدافع التركي سجل هدف التقدم لـ يوفنتوس في شباك روما وتعرض للإصابة في الشوط الأول بعد مرور 19 دقيقة.

وبعد دقائق من خروجه أصيب أيضا على أرضية ملعب الأولمبيكو، نيكولو زانيولو بالرباط الصليبي بعد تدخل من الفرنسي أدريان رابيو.

الجدير بالذكر أن ملعب الأولمبيكو سيتضيف المباراة الافتتاحية لـ يورو 2020 بين إيطاليا وتركيا إذ افتقد كلاهما واحد من عناصره الأساسية في تلك المباراة.

التركي انضم لصفوف السيدة العجوز مطلع الموسم قادما من ساسولو، وخاض 7 مباريات وسجل هدفا وصنع آخر في جميع المسابقات.

ويعد ديميرال ثاني لاعب يتعرض للإصابة بالرباط الصليبي بعد جورجيو كيليني الذي أًصيب مطلع الموسم الجاري.

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