رسميا – بيتيس يضم لاعب وسط الأرجنتين

أعلن نادي ريال بيتيس التعاقد مع جيدو رودريجيز قادما من كلوب أمريكا المكسيكي في يناير الحالي.

ووقّع جيدو (25 عاما) على عقد يمتد حتى صيف 2024، في صفقة قدرتها صحيفة أس الإسبانية بمبلغ يتراوح بين 4 إلى 5 ملايين يورو.

ويحضر جيدو لتعويض الإصابة الطويلة للبرتغالي ويليام كارفاليو لاعب وسط بيتيس الغائب منذ أغسطس الماضي.

ولفت جيدو الأنظار في موسمين قضاهما بصفوف أمريكا، وحصل على الكرة الذهبية كأفضل لاعب في الدوري المكسيكي بالموسم الماضي.

ويمتلك جيدو 9 مباريات دولية مع منتخب الأرجنتين، وكان متواجدا في قائمة راقصي التانجو بكوبا أمريكا الأخيرة.

وبدأ جيدو مسيرته في فريق ريفر بليت، قبل أن يلعب لاحقا لـ ديفينسا إي خوستيسيا، وتيخوانا، وأمريكا.

ويحتل بيتيس المركز 13 في الدوري الإسباني برصيد 24 نقطة.

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