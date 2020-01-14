رسميا – بيتيس يضم لاعب وسط الأرجنتين

الثلاثاء، 14 يناير 2020 - 21:49

كتب : زكي السعيد

جيدو رودريجيز

أعلن نادي ريال بيتيس التعاقد مع جيدو رودريجيز قادما من كلوب أمريكا المكسيكي في يناير الحالي.

ووقّع جيدو (25 عاما) على عقد يمتد حتى صيف 2024، في صفقة قدرتها صحيفة أس الإسبانية بمبلغ يتراوح بين 4 إلى 5 ملايين يورو.

ويحضر جيدو لتعويض الإصابة الطويلة للبرتغالي ويليام كارفاليو لاعب وسط بيتيس الغائب منذ أغسطس الماضي.

ولفت جيدو الأنظار في موسمين قضاهما بصفوف أمريكا، وحصل على الكرة الذهبية كأفضل لاعب في الدوري المكسيكي بالموسم الماضي.

ويمتلك جيدو 9 مباريات دولية مع منتخب الأرجنتين، وكان متواجدا في قائمة راقصي التانجو بكوبا أمريكا الأخيرة.

وبدأ جيدو مسيرته في فريق ريفر بليت، قبل أن يلعب لاحقا لـ ديفينسا إي خوستيسيا، وتيخوانا، وأمريكا.

ويحتل بيتيس المركز 13 في الدوري الإسباني برصيد 24 نقطة.

اقرأ أيضا:

وكيل بادجي يتحدث عن مفاوضات الأهلي مع لاعبه

هل تتأجل مباراة الزمالك ومازيمبي

قائمة الأهلي لمواجهة طنطا

تعرف على إصابات الغضروف

وجهة جديدة لـ محمد طلعت في الدوري المصري

بيتيس في إسبانيا الدوري الإسباني

نرشح لكم

أخر الأخبار

فضل: تطبيق الـ VAR مخاطرة.. وتغيير تصميم قميص المنتخب 3 دقيقة | الدوري المصري
تقرير: مانشستر يونايتد يقترب من ضم كوليبالي 22 دقيقة | الدوري الإنجليزي
ناجي مازحا: هل يتوقف الهاني سليمان عن إضاعة الوقت؟ "مش متأكد" 24 دقيقة | الدوري المصري
ثاني الصفقات الشتوية.. سموحة يضم الأوغندي نسيبامبي 38 دقيقة | الدوري المصري
مهاجم الأهلي - رابيد فيينا لـ في الجول: نرحب ببيع أليو بادجي ولكننا نمتلك أكثر من عرض 42 دقيقة | مصر
مورينو: إقالة فالفيردي؟ بعدما حدث معي لا يفاجئني شيء في كرة القدم 49 دقيقة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 خبر في الجول - الأهلي يوافق على إعارة صالح جمعة 2 تعرف على تقييم صلاح أمام توتنام من الصحف الإنجليزية 3 صلاح يعلق على تتويج ماني وجائزة "أفضل اتحاد" 4 سيناريوهات تأهل الأهلي – فرصة للحسم قبل زيارة السودان

قد ينال إعجابك