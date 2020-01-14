قائمة الجونة - غياب أحمد حمدي عن مواجهة الزمالك

غاب أحمد حمدي صانع ألعاب الجونة عن قائمة فريقه لمواجهة الزمالك ضمن الجولة الـ13 للدوري المصري.

ويستضيف الجونة نظيره الزمالك غدا الأربعاء في الدوري.

وتعرض أحمد حمدي لإصابة خلال مران الجونة أمس الإثنين، ليتأكد غيابه عن مواجهة الزمالك.

وأعلن بيدرو بارني المدير الفني للجونة قائمة فريقه لمواجهة الزمالك.

وجاءت قائمة الجونة كالآتي:

المرمى: محمود الغرباوي – هيثم محمد.

الدفاع: خالد صبحي – محمد نجيب – محمود الجزار – جوناثان نجويم – باسم علي

الوسط: سيرج أكا – أكرم توفيق – عموري – عمرو بركات – محمد محسن – إسلام محارب – فادي طلعت - آلان تشيامابادي.

الجونة: أحمد ياسر ريان – محمد ناجي "جدو" – والتر بواليا.

ويحتل الجونة المركز الـ12 بجدول ترتيب الدوري برصيد 12 نقطة، بينما يأتي الزمالك في المركز الثالث بـ21 نقطة.

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