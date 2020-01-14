في الدرجة الثانية – بلدية المحلة ينتدب مهاجم الإنتاج السابق

الثلاثاء، 14 يناير 2020 - 20:58

كتب : رضا السنباطي

عبد العزيز إبراهيم - بلدية المحلة

أعلن نادي بلدية المحلة التعاقد مع عبد العزيز إبراهيم قادما من مالية كفر الزيات في سوق الانتقالات الشتوية الجارية.

بلدية المحلة الذي يقوده فنيا رضا عبد العال، أتم التعاقد مع المهاجم البالغ من العمر 22 عاما.

ويعد عبد العزيز إبراهيم أحد ناشئي سموحة، ولعب معارا للزرقا، ثم انتقل إلى الإنتاج الحربي قبل أن يتركه الصيف الماضي.

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وخاض اللاعب النصف الأول من الموسم في صفوف مالية كفر الزيات.

ويحتل بلدية المحلة المركز الرابع في مجموعة بحري بالدرجة الثانية برصيد 16 نقطة.

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