12 دقيقة باقية.. إصابة الحكم تؤجل نهاية مباراة في إيطاليا

الثلاثاء، 14 يناير 2020 - 20:51

كتب : FilGoal

إصابة حكم مبارة فيرتوس فيرونا وجوبيو في الدرجة الإيطالية الثالثة

تعرض حكم مباراة فيرتوس فيرونا وجوبيو في المجموعة الثانية من الدوري الإيطالي الدرجة الثالثة للإصابة وأنهى المباراة قبل نهايتها بـ 12 دقيقة.

الحكم تعرض لإصابة في الكاحل حسب شبكة "سكاي" الإيطالية وتم إيقاف المباراة لما يقارب 15 دقيقة ومن ثم تم إنهاءها.

فريق جوبيو الضيف صاحب المركز قبل الأخير كان متفوقا بفضل هدف الأرجنتيني خوانيتو جوميز سجله في الدقيقة 31.

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المدير الرياضي لـ جوبيو أبدى اعتراضه على عدم استكمال اللقاء قائلا: "هذا ضرر للفريق والنادي، الآن سنسافر لمدة يومين تلك المسافة من جديد لخوض 12 دقيقة فقط".

ومن المفترض أن يحل الحكم الرابع بدلا من الحكم الرئيسي في أرضية الملعب وتعويضه لإكمال اللقاء وهو ما لم يحدث.

الاتحاد الإيطالي أعلن إقامة الدقائق المتبقية من عمر اللقاء في الثاني والعشرين من يناير المقبل لإنهاء المواجهة.

وسيكون على الفريقين خوض الدقائق الـ 12 الباقية من عمر اللقاء الذي توقف عند تفوق الضيوف بهدف نظيف.

الجدير بالذكر أن الدوري الإيطالي الدرجة الثالثة يتكون من 3 مجموعات يتأهل أبطالها مباشرة للدرجة الثانية.

بينما تتنافس الأندية من المركز الثاني وحتى العاشر في الـ 3 مجموعات وعددها 27 ناديا على بطاقة التأهل الرابعة للدرجة الثانية.

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