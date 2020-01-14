سعفان الصغير: سعيد بمساندة إدارة الإسماعيلي والجماهير بعد تقليص عقوبتي

كشف سعفان الصغير مدرب حراس المرمى بنادي الإسماعيلي عن سعادته بمساندة مجلس إدارة الدراويش له بعد العقوبة المغلظة الموقعة عليه مؤخرا من قبل لجنة الانضباط في اتحاد كرة القدم.

وكانت لجنة الانضباط وقعت عقوبة على سعفان الصغير بعدم ممارسة أي نشاط كروي لمدة 3 شهور قبل أن تتقلص العوبة إلى شهر.

وقال سعفان في تصريحات للصحفيين: "الإدارة تدخلت ودعمتني لتقليص العقوبة طبقا للوائح".

وأضاف "أشكر جماهير الإسماعيلي أيضا التي دعمتني وطالبت بإلغاء العقوبة والتي أيضا تساند الفريق وهو ما سينعكس على النتائج بشكل إيجابي".

وأتم تصريحاته "كنت متأكد من قرار تخفيف العقوبة في ظل عدم ارتكابي لأي أخطاء تؤدي إلى إيقافي لكل هذه الفترة".

وكان سعفان الصغير دخل في مشادة مع الحكام خلال مباراة الإسماعيلي وإنبي في الدوري اعتراضا على القرارات التحكيمية.

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