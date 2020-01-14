في الدرجة الثانية - جمهورية شبين يتعاقد مع ناشئ الأهلي السابق

الثلاثاء، 14 يناير 2020 - 19:48

كتب : رضا السنباطي

يوسف علاء - جمهورية شبين

أعلن نادي جمهورية شبين تعاقده مع يوسف علاء قادما من سموحة على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر.

وكان صانع الألعاب صاحب الـ 22 عاما قد انضم إلى سموحة مطلع الموسم قادما من الأهلي، إذ كان قائدا لفريق مواليد 97 في القلعة الحمراء قبل رحيله إلى النادي السكندري.

وسبق لـ يوسف علاء اللعب معارا إلى طنطا والإنتاج الحربي في الدوري المصري.

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ويحتل جمهورية شبين المركز الثامن في مجموعة القاهرة بدوري الدرجة الثانية برصيد 14 نقطة.

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