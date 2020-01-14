مولر: في الصيف سأناقش بايرن حول مستقبلي

قال توماس مولر مهاجم بايرن ميونيخ إنه سيدرس خياراته إما للاستمرار أو الرحيل عن صفوف فريقه خلال الصيف المقبل بعد نهاية الموسم، لكن قبل ذلك، فكامل تركيزه على النجاح خلال الموسم الجاري.

توماس مولر النادي : بايرن ميونيخ بايرن ميونيخ

وصرح مولر لموقع "سبورت1" الألماني قائلا: "تركيزي بالكامل منصب على أن أكون ناجحا هذا الموسم".

وأضاف "ما سيحدث في الصيف، هو أن أتحدث مع النادي وأراجع خياراتي".

وأتم "بعد ذلك سنرى إلى أين تتجه الأمور".

صاحب الـ30 عاما شارك خلال الموسم الجاري في 25 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 5 أهداف وصنع 13 آخرين.

النجم الدولي الألماني ارتبط اسمه بالانضمام إلى مانشستر يونايتد لمدة طويلة في آخر نافذتي انتقالات.

ويلعب مولر للفريق الأول في بايرن ميونيخ منذ تصعيده عام 2009، ويمتد عقده الحالي حتى صيف 2021.

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