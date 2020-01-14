في الدرجة الثانية - سوهاج لـ في الجول: تعاقدنا مع بطل كأس مصر ومهاجم أجنبي

كشف نادي سوهاج تعاقده مع لاعبين إثنين في سوق الانتقالات الشتوية الحالية لتعزيز صفوفه من أجل تحسين النتائج في الدور الثاني من دوري الدرجة الثانية.

وقال شريف شعبان مدير الكرة في سوهاج لـFilGoal.com:"تعاقدنا لمدة موسم ونصف مع أسامة رجب لاعب إنبي وطلائع الجيش السابق".

وأضاف "نسعى لاستغلال خبرة أسامة. انتدبنا أيضا يعقوبا كمارا، لاعب إفريقي مولود في 2001، لمدة موسم ونصف أيضا".

وأتم "يتبقى مكان وحيد في قائمتنا".

ولعب أسامة رجب (35 عاما) أكثر من 130 مباراة في الدوري المصري الممتاز ودافع عن ألوان بترول أسيوط وإنبي وطلائع الجيش وغزل المحلة وفاركو والجونة ونادي مصر وانتقل لسوهاج قادما من الأولمبي.

video:1

وتوج رجب بكأس مصر مع إنبي في 2011 وشارك في مباراة دولية وحيدة مع الفراعنة كانت تحت قيادة بوب برادلي في 2012.

ويحتل سوهاج المركز العاشر في ترتيب مجموعة الصعيد بدوري الدرجة الثانية ورصيده 12 نقطة بعد فوزه 3 مرات وخسارته 5 مرات من إجمالي 11 مواجهة.

ويستضيف سوهاج فريق المنيا يوم الأحد في بداية الدور الثاني من الدوري.

وتعاقد النادي منذ أيام مع أحمد عبد المنعم "كشري"، لاعب الأهلي السابق، ليخلف نبيل محمود في مقعد المدير الفني.

اقرأ أيضا

اتجاه في الزمالك للإبقاء على بوطيب

صورة - دوري المال لأكبر أندية العالم

طبيب الأهلي لـ في الجول: ديانج تحسن

"الآن أعمل كسائق في أوبر".. قصة هاكان شوكور الحزينة

توقع مباريات الدوري المصري واربح موبايل OPPO F11