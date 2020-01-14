صورة - دوري المال لأكبر أندية العالم.. برشلونة الأكثر ربحا برقم تاريخي ويونايتد مهدد بفقدان عرشه

تصدر نادي مانشستر يونايتد قائمة أغنية أندية الدوري الإنجليزي الممتاز للعام الـ23 على التوالي، بعدما حقق هامش ربح يقدر بـ627.1 مليون جنيه إسترليني لعام 2018-2019، أكثر بـ100 مليون من مانشستر سيتي وليفربول، ولم يتخطه فقط سوى ريال مدريد وبرشلونة.

ونشرت صحيفة "ميرور" البريطانية تقريرا نقلته عن شركة ديلويت وهي واحدة من أكبر أربع شركات محاسبة في العالم، وبدأت ما عُرف إعلاميا بـ دوري المال لأندية كرة القدم في 1997.

خبراء المحاسبة أوضحوا أن هناك شعورا كبيرا أن سيطرة مانشستر يونايتد الضخمة على تلك القائمة أصبحت على وشك الانتهاء.

وتوقعت شركة "ديلويت" أن تتقلص عوائد مانشستر يونايتد من 580 إلى 560 مليون جنيه إسترليني خلال الموسم الجاري، وذلك بسبب غيابهم للعام الثاني عن المشاركة بدوري الأبطال.

دان جونز رئيس قسم الرياضة في شركة "ديلويت" قال: "مانشستر يونايتد تصدر ترتيب الأندية الإنجليزية منذ أن بدأنا ذلك الترتيب، لكن هذا سيتغير بحلول عام 2021".

وواصل "سيغطي ذلك موسم ليفربول الرائع الذي قدمه في الملعب، لذا أعتقد أنه من المحتمل أن يخسر مانشستر يونايتد صدارته".

وأضاف "هناك احتمالية قوية أن مانشستر يونايتد سيخسر مركزه، بناء على نسبة الربح المتوقعة، وإذا أدى مانشستر سيتي وليفربول بشكل جيد في دوري الأبطال، سيصبح الأمر قريبا أكثر مما نتصور".

برشلونة يعد الفريق الأغنى في العالم بعائد ربح يقدر بـ741 مليون جنيه إسترليني، فيما حل ريال مدريد في المرتبة الثانية برصيد 667.5 مليون جنيه إسترليني.

وأتى بايرن ميونيخ في المركز الثالث بعد برشلونة وريال مدريد ومانشستر يونايتد، فيما حل باريس سان جيرمان خامسا.

وأدى موسم توتنام الرائع في دوري الأبطال إلى دعم عوائد ربحه، إذ أنه احتل المركز الثامن بربح يقدر بـ459.3 مليون، واحتل تشيلسي المركز التاسع بربح 452.2 مليون.

وتعد تلك هي أول مرة يتصدر خلالها نادي برشلونة على الإطلاق القائمة، كما أنه أصبح أول فريق يكسر حاجز الـ800 مليون يورو ربح على الإطلاق. في المقابل تخطى توتنام هامش ربح أرسنال وتشيلسي لأول مرة منذ عام 1997.

إليكم القائمة كاملة:

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