طبيب الأهلي لـ في الجول: ديانج تحسن وقد يلحق بالمباريات المقبلة.. ورمضان يواصل التأهيل

الثلاثاء، 14 يناير 2020 - 12:09

كتب : أحمد الخولي

أليو ديانج - الأهلي - بلاتينوم - دوري أبطال إفريقيا

تحسنت حالة أليو ديانج لاعب وسط الأهلي وقد يلحق بشكل كبير بالمباريات المقبلة للفريق بعد إصابته في مباراة بلاتينوم الأخيرة.

أليو ديانج

النادي : الأهلي

الأهلي

ويلعب الأهلي أمام طنطا ضمن مباريات الجولة 13 من الدوري مساء غد الأربعاء، ولكن ديانج يغيب بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

وقال خالد محمود طبيب الأهلي لـ FilGoal.com: "تحسنت حالة ديانج بشكل كبير وبنسبة كبيرة سيكون جاهزا للمباريات المقبلة وفقا لرؤية الجهاز الفني".

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وتابع "هناك فحص طبي لحسين الشحات اليوم لتحديد موقفه من مواجهة طنطا".

وكشف طبيب الأهلي "الاحتمال الأكبر هو جاهزيته للقاء طنطا بعد تنفيذ البرنامج التأهيلي".

وبالحديث عن رمضان صبحي أوضح طبيب الأهلي "يواصل اللاعب تدريباته العلاجية".

وأضاف "رمضان صبحي ينفذ البرنامج التأهيلي ويسير بخطوات جيدة، وسنتابع موقفه بعد نهاية المرحلة الحالية".

وأتم طبيب الأهلي تصريحاته "أفشة أجرى آشعة سوف يطلع عليها الجهاز الطبي اليوم لتحديد موقفه من مواجهة طنطا".

وينفرد الأهلي بصدارة الدوري المصري بالعلامة الكاملة برصيد 30 نقطة من عشر مباريات خاضهم الفريق.

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