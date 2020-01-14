توقع مباريات الدوري المصري واربح موبايل OPPO F11

يقدم FilGoal.com جائزة جديدة في مسابقة التوقعات، ما عليك سوى توقع مباريات الدوري المصري الممتاز.

الجولة 14 على وشك الانطلاق، هيا توقع مبارياتها لتربح موبايل OPPO F11.

توقع مباريات الجولات من 14 إلى 20 في الدوري المصري لتربح الجائزة.

شارك في التحدي، صاحب أكبر عدد من النقاط سيفوز بالموبايل.

هيا ابدأ التوقع من هنا

جوائز مسابقة التوقعات مستمرة، في الدوري المصري، الدوري الإنجليزي، دوري أبطال إفريقيا، وقريبا دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر المصري.

هيا حمل التطبيق وتوقع المباريات لتعزز فرصتك في الفوز.

توقع عن طريق حاسبك بالضغط هنا

وتوقع من هنا عن طريق هاتفك إذا كان يعمل بنظام أندرويد

وهنا للهواتف التي تعمل بنظام IOS