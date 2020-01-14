تعيين جوردي كرويف كمدير فني للإكوادور
الثلاثاء، 14 يناير 2020 - 12:20
كتب : FilGoal
أعلن الإتحاد الإكوادوري لكرة القدم تعيين الهولندي جوردي كرويف كمدير فني لمنتخب الإكوادور.
ويقود نجل أسطورة هولندا يوان كرويف المنتخب الإكوادوري في تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022.
وتنطلق أولى جولات التصفيات في مارس المقبل.
كلاعب خاض جوردي العديد من المحطات الكروية، إذ لعب لبرشلونة ومانشستر يونايتد وإسبانيول وغيرهم.
عقب اعتزاله اللعب تولى بعض المناصب الإدارية والفنية قبل أن يقوم بتجربته الأخيرة مع تشونج تشينج دانجداي في الدوري الصيني موسم 2018-2019.
| OFICIAL✔️⚽️ |
¡Damos una gran bienvenida al nuevo director técnico de #LaTri 🇪🇨, el neerlandés @JordiCruyff 🇳🇱!#VamosJordiCruyff pic.twitter.com/dpmLQafjLE— La Tri Ecuador (@LaTri) January 14, 2020
جوردي البالغ من العمر 45 عاما سيكون ثاني مدرب أوروبي يتولى تدريب منتخب الإكوادور بعد أن سبقه في ذلك المدرب الكرواتي دوسان دراسكوفيتش في الفترة من 1988 إلى 1993.
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