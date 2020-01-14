تعيين جوردي كرويف كمدير فني للإكوادور

أعلن الإتحاد الإكوادوري لكرة القدم تعيين الهولندي جوردي كرويف كمدير فني لمنتخب الإكوادور.

ويقود نجل أسطورة هولندا يوان كرويف المنتخب الإكوادوري في تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022.

وتنطلق أولى جولات التصفيات في مارس المقبل.

كلاعب خاض جوردي العديد من المحطات الكروية، إذ لعب لبرشلونة ومانشستر يونايتد وإسبانيول وغيرهم.

عقب اعتزاله اللعب تولى بعض المناصب الإدارية والفنية قبل أن يقوم بتجربته الأخيرة مع تشونج تشينج دانجداي في الدوري الصيني موسم 2018-2019.

جوردي البالغ من العمر 45 عاما سيكون ثاني مدرب أوروبي يتولى تدريب منتخب الإكوادور بعد أن سبقه في ذلك المدرب الكرواتي دوسان دراسكوفيتش في الفترة من 1988 إلى 1993.

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