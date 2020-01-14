بعد مسيرة حافلة.. محمد سيسوكو يعلن اعتزاله

الثلاثاء، 14 يناير 2020 - 12:11

كتب : FilGoal

محمد سيسوكو فالنسيا اسبانيا

أعلن المالي محمد سيسوكو لاعب ليفربول وباريس سان جيرمان السابق اعتزال كرة القدم.

وتواجد سيسوكو، الذي يتمم عامه الـ35 بعد أيام، مؤخرا مع فريق سوشو في دوري الدرجة الثانية الفرنسي.

ولعب سيسوكو في 14 فريقا في 9 دول مختلفة طوال مسيرته.

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وخلال مسيرته في اللعب في أوروبا حقق لقب السوبر الأوروبي مرتين، ولقب الدوري الفرنسي مرة، ونظيره الإسباني مرة، وكأس الاتحاد الإنجليزي في مناسبة والدوري الأوروبي مرة.

دوليا لعب سيسوكو 34 مباراة لمنتخب مالي وسجل هدفين.

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