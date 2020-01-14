فحص طبي لـ سليمان وأفشة.. انتظام إكرامي وتقرير عن المصابين لـ فايلر

يدخل فريق الأهلي معسكرا الثلاثاء استعدادا لمواجهة طنطا غدا ضمن مباريات الجولة الـ 13 من الدوري المصري، ويخضع الثنائي وليد سليمان ومحمد مجدي "أفشة" لفحص طبي.

وليد سليمان النادي : الأهلي الأهلي

ويخوض فريق الأهلي مرانا مساء اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة قبل الإعلان عن قائمة الفريق.

ويخضع الثنائي سليمان وأفشة لفحص طبي قبل انطلاق المران لتحديد موقفهما من الإصابة التي لحقت بهما في مباراة بلاتينوم بدوري أبطال إفريقيا.

واشتكى وليد سليمان من ثقل في عضلة السمانة بينما غادر أفشة المباراة بين الشوطين بسبب إصابة في الركبة.

وينتظم شريف إكرامي في مران الفريق الجماعي بعد تعافيه من إصابة عضلة السمانة بعد تنفيذ برنامجه التأهيلي.

ويتسلم ريني فايلر المدير الفني للأهلي تقريرا طبيا شاملا عن اللاعبين المصابين قبل انطلاق المران.

ومن المقرر أن يعقد فايلر جلسة خاصة مع الجهاز الطبي قبل مران اليوم للوقوف على كافة التفاصيل الخاصة بالبرامج التأهيلية الخاصة بالمصابين.

ويعاني الأهلي من غيابات بسبب الإصابة خلال الفترة الماضية مثل حمدي فتحي وسعد سمير ومحمد محمود (إصابات طويلة) ورمضان صبحي ومحمود وحيد وشريف إكرامي وحسين الشحات وكريم نيدفيد بجانب الثلاثي وليد سليمان وأفشة وأليو ديانج في مباراة بلاتينوم الأخيرة.

ويطمئن فايلر على جاهزية الثنائي حسين الشحات ومحمود وحيد لاعبي الفريق قبل انطلاق المران الجماعي.

وكان الثنائي قد غاب عن رحلة زيمبابوي الأخيرة بسبب الإصابة، إذ عانى الشحات من آلام في الحوض والعضلة الضامة بينما اشتكى وحيد من شرخ إجهادي في وجه القدم.

ما التشكيل الأمثل للأهلي أمام طنطا

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