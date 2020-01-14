مورينيو: لا أمتلك قائمة ليفربول أو سيتي.. ولا أعرف متى سيعود كين

الثلاثاء، 14 يناير 2020 - 11:11

كتب : FilGoal

جوزيه مورينيو

برر جوزيه مورينيو مدرب توتنام تذبذب نتائج فريقه بأنه لا يمتلك قائمة لاعبين رائعين مثل أندية أخرى، وأوضح البرتغالي أن نجم ناديه الأول هاري كين قد لا يشارك مرة أخرى في الموسم الحالي.

ويستضيف مورينيو فريق ميدلزبروه يوم الثلاثاء في إعادة للدور 64 من كأس الاتحاد، ولم يفز توتنام في آخر 4 مباريات خاضها في كل البطولات.

وقال المدرب الأسبق لتشيلسي ومانشستر يونايتد في تصريحات صحفية:"لا يمكن أن تكون قائمتنا مثل فرق أخرى. كنت أشاهد مباراة سيتي (ضد أستون فيلا) ونظرت إلى دكة البدلاء، (رحيم) ستيرلينج) وبرناردو سيلفا و(إلكاي) جوندوجان و(نيكولاس) أوتاميندي".

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وواصل "ليفربول، انظر إلى دكة البدلاء. ولديهم مصابون أيضا، (جويل) ماتيب و(ديان) لوفرين و(نابي) كيتا وفالينيو. لست غيورا، لدي مهنة رائعة، لكنها مختلفة. هذا فريق مختلف".

ويعاني توتنام من غياب هدافه هاري كين الذي سيخضع لعملية جراحية في رجله اليسرى ستبعده على الأقل حتى منتصف إبريل المقبل.

وكشف مورينيو أن المهاجم البالغ عمره 26 عاما قد يغيب لما أبعد من ذلك بالقول:"نتوقع غيابه حتى منتصف إبريل، نهاية إبريل، مايو، الموسم المقبل. لا أعلم".

ويحتل توتنام المركز الثامن في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز مبتعدا بتسع نقاط عن المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.

ويستضيف ميدلزبروه يوم الثلاثاء ثم يوم السبت يحل ضيفا على واتفورد في الدوري.

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