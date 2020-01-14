اسكواش - تفوق مصري مستمر وربع نهائي قوي منتظر ببطولة الأبطال

تأهل خمسة لاعبين مصريين إلى ربع نهائي منافسات الرجال من بطولة الأبطال المقامة في نيويورك في مواجهات قوية منتظرة.

وتقام بطولة الأبطال (جي بي مورجان) أولى البطولات الكبرى لعام 2020 في ولاية نيويورك الأمريكية حتى يوم الجمعة المقبل بمجموع جوائز 390 ألف دولار.

ولحق الثنائي محمد الشوربجي وكريم عبد الجواد بالثلاثي المصري علي فرج وطارق مؤمن ومصطفى عسل إلى ربع النهائي.

وفي منافسات السيدات نجحت رنيم الوليلي لاعبة وادي دجلة والمصنفة الأولى عالميا وزميلتها نوران جوهر في التأهل بسهولة إلى ربع النهائي.

وتختتم منافسات ثمن نهائي السيدات اليوم الثلاثاء إذ تلتقي نور الطيب بزميلتها سلمى هاني، بينما تواجه نور الشربيني بطلة العالم، الأمريكية أوليفيا بلاتشفورد.

وتنطلق اليوم منافسات ربع نهائي الرجال والسيدات بعد منتصف الليل.

مباريات اليوم:

ثمن نهائي السيدات:

نور الطيب × سلمى هاني

نور الشربيني × الأمريكية أوليفيا بلاتشفورد

ربع النهائي:

رنيم الوليلي × الفرنسية كاميل سيرم

طارق مؤمن × مصطفى عسل

نوران جوهر × الإنجليزية أليسون واترز

علي فرج × النيوزلاندي بول كول

ويحمل لقب البطولة كل من علي فرج ونور الشربيني في نهائي مصري خالص أقيم العام الماضي.

طالع أيضا

عندما اقتلع سيتيين رأس كرويف

لاعب الزمالك الأسبق: تعمدت إيذاء وليد سليمان

إقالة فالفيردي

إبراهيم حسن: ما حدث لسموحة يقضي على فريق مثل ريال مدريد

لاعب الزمالك يروي مشاركته في القمة بقرار مرتضى منصور

الأهلي يتقدم ببلاغ للنائب العام بسبب "المكالمة المزورة"