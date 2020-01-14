تقرير: المفاوضات مستمرة بين يونايتد وسبورتينج من أجل فرنانديز

الثلاثاء، 14 يناير 2020 - 10:41

كتب : FilGoal

برونو فيرنانديس - سبورتنج لشبونة

قالت صحيفة دايلي ميل الإنجليزية إن المفاوضات لا تزال مستمرة بين مانشستر يونايتد وسبورتينج لشبونة لاستغناء الأخير عن لاعبه برونو فرنانديز.

برونو فيرنانديس

النادي : سبورتنج لشبونة

مانشستر يونايتد

وأوضحت ميل أن الفريق البرتغالي يطلب 64 مليون جنيه إسترليني للاستغناء عن لاعبه البالغ عمره 25 عاما.

بينما يعرض النادي الإنجليزي مبلغا قدره 50 مليون جنيه إسترليني لحسم الصفقة.

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ويسعى يونايتد لتدعيم خط وسطه باللاعب البرتغالي لسد العجز المتمثل في غياب بول بوجبا وسكوت ماكتوميناي بسبب الإصابة.

وشارك برونو في 25 مباراة بالموسم الحالي مع سبورتينج وسجل 15 هدفا وأرسل 13 تمريرة حاسمة.

ويحتل يونايتد المركز الخامس في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز مبتعدا بخمس نقاط عن المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.

ويستضيف يونايتد فريق ولفرهامبتون يوم الأربعاء في إعادة للدور 64 من كأس الاتحاد ويوم الأحد يحل ضيفا على ليفربول متصدر الدوري بطل أوروبا والعالم.

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