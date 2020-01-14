صدقي: الأهلي ليس في أفضل حالاته وتأهل الهلال على حسابه قد يحدث

يرى حمادة صدقي المدير الفني لسموحة أن فريقه السابق الهلال السوداني قادر على إقصاء الأهلي من دوري أبطال إفريقيا.

وبرر صدقي اعتقاده قائلا "الأهلي ليس في أفضل حالاته ربما يؤدي بشكل مميز في الدوري لكن عروضه الإفريقية ليست بنفس المستوى".

وأضاف خلال استضافته بقناة أون سبورت "الأهلي تأثر بإصابة رمضان صبحي وتراجع مستوى أجايي بخلاف معاناته من أزمة دفاعية في عمق الملعب".

وأشار "مواجهة الأهلي مع الهلال في السودان ستكون صعبة لعدة أسباب في ظل الضغط الجماهيري والدعم المتوقع لفريق الهلال بصفقات جديدة إضافة إلى أن الرهبة زالت عن لاعبي الهلال".

وتابع "فوز الهلال على النجم الساحلي في رادس عقد حسابات المجموعة".

وكشف حمادة صدقي "بعد خسارتنا أمام النجم الساحلي في السودان قلت للاعبين لا مشكلة، يمكننا التأهل بتعادل مع بلاتينيوم في زيمبابوي والفوز على الأهلي بهدف في المباراة الأخيرة وهذا متاح جدا".

ويتصدر النجم الساحلي المجموعة الثانية برصيد 9 نقاط بعد مرور أربع جولات، خلفه الأهلي 7 نقاط، والهلال 6 نقاط ثم بلاتينيوم بنقطة واحدة.

ويستقبل الأهلي منافسه النجم الساحلي يوم 24 يناير المقبل ثم يحل ضيفا على الهلال في الأول من فبراير بالجولة الأخيرة من المجموعة.

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