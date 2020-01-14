صدقي: الأهلي ليس في أفضل حالاته وتأهل الهلال على حسابه قد يحدث

الثلاثاء، 14 يناير 2020 - 00:50

كتب : FilGoal

الأهلي - الهلال

يرى حمادة صدقي المدير الفني لسموحة أن فريقه السابق الهلال السوداني قادر على إقصاء الأهلي من دوري أبطال إفريقيا.

وبرر صدقي اعتقاده قائلا "الأهلي ليس في أفضل حالاته ربما يؤدي بشكل مميز في الدوري لكن عروضه الإفريقية ليست بنفس المستوى".

وأضاف خلال استضافته بقناة أون سبورت "الأهلي تأثر بإصابة رمضان صبحي وتراجع مستوى أجايي بخلاف معاناته من أزمة دفاعية في عمق الملعب".

أخبار متعلقة

شوقي السعيد يروي قصة مشاركته أمام الأهلي بقرار مرتضى منصور الأهلي يتقدم ببلاغ بسبب "جريمة" المحادثة المزورة مدرب نادي مصر لـ في الجول: أرغب في ضم حارس الأهلي رئيس الإنتاج: مواجهة الأهلي مبكرا أثرت علينا.. ونفاضل بين صفقتين

وأشار "مواجهة الأهلي مع الهلال في السودان ستكون صعبة لعدة أسباب في ظل الضغط الجماهيري والدعم المتوقع لفريق الهلال بصفقات جديدة إضافة إلى أن الرهبة زالت عن لاعبي الهلال".

وتابع "فوز الهلال على النجم الساحلي في رادس عقد حسابات المجموعة".

وكشف حمادة صدقي "بعد خسارتنا أمام النجم الساحلي في السودان قلت للاعبين لا مشكلة، يمكننا التأهل بتعادل مع بلاتينيوم في زيمبابوي والفوز على الأهلي بهدف في المباراة الأخيرة وهذا متاح جدا".

ويتصدر النجم الساحلي المجموعة الثانية برصيد 9 نقاط بعد مرور أربع جولات، خلفه الأهلي 7 نقاط، والهلال 6 نقاط ثم بلاتينيوم بنقطة واحدة.

ويستقبل الأهلي منافسه النجم الساحلي يوم 24 يناير المقبل ثم يحل ضيفا على الهلال في الأول من فبراير بالجولة الأخيرة من المجموعة.

اقرأ أيضا:

بلاغ من الأهلي بسبب "المحادثة المزورة"

من هو كيكي سيتيين القريب من تدريب برشلونة

عبد المنصف يوضح متى يعتزل كرة القدم

حقيقة ارتباط أرلم جنويري بالانضمام إلى الأهلي

برشلونة حدد بديل فالفيردي

الأهلي الهلال حمادة صدقي

نرشح لكم

أخر الأخبار

عندما اقتلع سيتيين رأس كرويف وتلاعب بـ بوسكيتس "الأب" 53 دقيقة | أوروبا
شوقي السعيد: تعمدت إيذاء وليد سليمان في نهائي الكأس بسبب ما فعله ساعة | الدوري المصري
صدقي: الأهلي ليس في أفضل حالاته وتأهل الهلال على حسابه قد يحدث ساعة | الدوري المصري
مصدر في اتحاد الكرة لـ في الجول: لا صحة لإقامة قمة الدوري في الإمارات ساعة | الدوري المصري
"فشل في التقاط الصورة".. رسميا – برشلونة يقيل فالفيردي ويعلن بديله 2 ساعة | أوروبا
إبراهيم حسن: ما حدث الموسم الماضي في سموحة يقضي على فريق بحجم ريال مدريد 2 ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 خبر في الجول - الأهلي يوافق على إعارة صالح جمعة 2 تعرف على تقييم صلاح أمام توتنام من الصحف الإنجليزية 3 صلاح يعلق على تتويج ماني وجائزة "أفضل اتحاد" 4 سيناريوهات تأهل الأهلي – فرصة للحسم قبل زيارة السودان

قد ينال إعجابك